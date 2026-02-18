తాండైలో గంజాయి కలిపిన చాక్లెట్ల విక్రయం.. ఎక్కడంటే?
పాలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆధారిత ప్రసిద్ధ పానీయం తాండైలో గంజాయి కలిపిన చాక్లెట్లను కలిపి పాత నగరంలో విక్రయిస్తున్నందుకు ఎక్సైజ్ స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఎ-టీమ్ ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేసింది. ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆగ్రాకు చెందిన నిందితుడు బి. వికాష్ శర్మ చార్మినార్ ఎక్సైజ్ స్టేషన్ పరిధిలోని చుడీ బజార్, బేగం బజార్ మధ్య ఈ ఉత్పత్తిని విక్రయిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు ఎక్సైజ్ ఎస్టీఏఫ్ ఎ-టీమ్ నాయకుడు అంజి రెడ్డి, అతని సిబ్బంది ఉప్పుగూడలోని శర్మ నివాసంపై దాడి చేసి 9.60 కిలోల బరువున్న 1,920 గంజాయి చాక్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రాథమిక దర్యాప్తులో ప్రతి చాక్లెట్లో దాదాపు ఐదు గ్రాముల గంజాయి ఉన్నట్లు తేలింది.
హోలీ పండుగ సీజన్లో అధిక డిమాండ్ ఉంటుందని భావించి శర్మ ఆగ్రా నుండి చాక్లెట్లను కొనుగోలు చేసి పెద్దమొత్తంలో తీసుకువచ్చారని అధికారులు తెలిపారు. నిందితుడిని, స్వాధీనం చేసుకున్న చాక్లెట్లను, అతని మోటార్సైకిల్ను తదుపరి చట్టపరమైన చర్యల కోసం చార్మినార్ ఎక్సైజ్ స్టేషన్కు అప్పగించారు.