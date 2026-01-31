నల్గొండ జిల్లాలో దారుణం : మహిళపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు..
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నల్గొండ జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. నాంపల్లి మండలం కేతపల్లిలో మహిళ దారుణ హత్యకు గురైంది. గ్రామానికి చెందిన కుందేళ్ల నగేశ్ భార్య మమత (25)తో.. అదే గ్రామానికి చెందిన వంపు సుజాత గొడవపడింది. వాగ్వాదం పెరిగి మమతపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించింది. ఆ సమయంలో బాధితురాలు తన ఐదు నెలల కుమారుడిని ఎత్తుకొని ఉంది.
ఈ ఘటనలో మమత అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా.. చిన్నారికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. స్థానికులు వెంటనే బాబును నల్గొండ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. సగం కాలిన గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చిన్నారి చికిత్స పొందుతున్నాడు. మమత భర్తతో సుజాతకు వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. నగేశ్ను అదుపులోకి తీసుకున్నామని.. నిందితురాలు సుజాత పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు.
మరో ఘటనపై భార్యపై అనుమానంతో కట్టుకున్న భర్త ఆమెను కడతేర్చాడు. ఈ దారుణం ఏపీలోని నెల్లూరు జిల్లాలో జరిగింది. నగరంలోని చిల్డ్రన్స్ పార్కు వద్ద అనుమానంతో భార్య నందినిని కత్తితో పొడిచి భర్త శ్రీహరి హత్య చేశాడు. కొంతకాలంగా భార్యాభర్తలు విడివిడిగా ఉంటున్నారు. విడివిడిగా ఉన్నప్పటికీ ఇద్దరి మధ్య మాటలు కొనసాగుతున్నాయి. బెంగళూరులో జాబ్ చేస్తున్న నందిని.. శనివారం ఉదయం నెల్లూరుకు వచ్చారు. బస్సు దిగిన భార్యను శ్రీహరి రిసీవ్ చేసుకుని వెళ్తూ మార్గమధ్యంలో కత్తితో హత్య చేశాడు. వివాహేతర సంబంధమే హత్యకు దారితీసిందని సమాచారం.