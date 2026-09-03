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  4. Ai+ opens up Nxt Quantum OS with transparent software versions and network diagnostics
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (22:38 IST)

Nxt Quantum OSను అందుబాటులోకి తెచ్చిన Ai+

Nxt Quantum OS v1
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (22:40 IST)
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తెలంగాణ: Ai+ స్మార్ట్‌ఫోన్, Nxt Quantum OS v1.1ను లాంచ్‌ చేసింది. ఇది, గోప్యత ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను బలోపేతం చేయడంతో పాటు.. వినియోగదారుల పరికరాలను, డేటాను అప్లికేషన్‌లు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాయనే దానిపై వారికి మరింత స్పష్టతను, నియంత్రణను అందిస్తుంది. డేటా సార్వభౌమత్వం, భద్రత పట్ల కంపెనీ నిబద్ధతలో భాగంగా.. నెక్స్ట్ క్వాంటమ్ ఒక కఠినమైన సార్వభౌమ డేటా సరిహద్దును అమలు చేస్తుంది. తద్వారా, 100% అప్లికేషన్ డేటా ట్రాఫిక్ స్థానిక, భారతదేశం ఆధ్వర్యంలోని మౌలిక సదుపాయాల సదుపాయాల ద్వారానే మళ్ళించబడుతుందని ఇది నిర్ధారిస్తుంది.
 
ఈ పటిష్టమైన వ్యవస్థ, పరిధి భద్రతను నిర్ధారించడం కోసం 1,000కు పైగా కనెక్షన్‌లు, 172 ప్రత్యేక గమ్యస్థాన IPలలో సోర్స్ నియమాలను ఆటోమేటిక్‌గా విశ్లేషిస్తుంది. ముఖ్యంగా, మొత్తం డేటా ట్రాఫిక్, IP పింగ్‌లు భారతదేశంలోనే నియంత్రించబడతాయి; బాహ్య ట్రాఫిక్ కేవలం కాలిఫోర్నియా & సింగపూర్‌కు మాత్రమే మళ్లించబడిన అవసరమైన గూగుల్ కోర్ సేవలకు పరిమితం చేయబడుతుంది. ఈ విధానం డేటా సమగ్రతకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడమే కాకుండా, Nxt Quantum OS ఫ్రేమ్‌వర్క్‌కు అనుగుణంగా వినియోగదారుల సమాచారాన్ని రక్షించాలనే కంపెనీ నిబద్ధతను కూడా ఇది బలపరుస్తుంది.
 
v1.1తో, NxtPrivacy డాష్‌బోర్డ్‌ ద్వారా మరింత క్రమబద్ధమైన గోప్యత అనుభవాన్ని కూడా NxtQuantum OS పరిచయం చేస్తోంది. ఇది అప్లికేషన్ అనుమతులను ఒకే ఇంటర్‌ఫేస్‌లో ఏకీకృతం చేస్తుంది. వినియోగదారులు అనుమతులను మరింత సులభంగా సమీక్షించవచ్చు, సవరించవచ్చు రద్దు చేయవచ్చు. తద్వారా.. పరికర వనరులు, వ్యక్తిగత డేటాతో అప్లికేషన్‌లు ఎలా వ్యవహరిస్తాయనే దానిపై వినియోగదారులకు మరింత నియంత్రణ లభిస్తుంది. క్రియాశీల వినియోగంలో లేనప్పుడు అప్లికేషన్‌లు సున్నితమైన పరికర వనరులను ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేస్తాయో అర్థం చేసుకోవడానికి మెరుగైన బ్యాక్‌గ్రౌండ్ యాక్టివిటీ విజిబిలిటీ వినియోగదారులకు సహాయపడుతుంది. గోప్యత హెచ్చరికలు, అధికంగా, అనవసరంగా లేదా ఇకపై అవసరం లేని అనుమతులను గుర్తించడంలో మరింత సాయపడతాయి. దీనివల్ల వినియోగదారులు తమ గోప్యత గురించి మరింత సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు.
 
NxtQuantum Shift Technologies (Ai+ Smartphone) CEO మాధవ్ సేత్ ఈ అప్‌డేట్‌పై మాట్లాడుతూ, సాంకేతికత భవిష్యత్తు అనేది, అది ఏం చేయగలదనే దాని వల్ల నిర్వచించబడదు. ప్రజలు దానిని ఎంత విశ్వసించగలరు, అది ఏ ఆకాంక్షలను సాధ్యం చేస్తుందనే దాని ద్వారా నిర్వచించబడుతుంది. మేము NxtQuantum OSను నిర్మిస్తున్న విధానంలో ఆ నమ్మకమే ప్రధానమైనది అన్నారు. సాఫ్ట్‌వేర్ అనుభవం అంతటా గోప్యత, భద్రత, వినియోగదారు నియంత్రణను పరిగణనలోకి తీసుకునే ఒక సాంకేతికత వేదికను నిర్మించడంలో నెక్స్ట్‌క్వాంటమ్ అనుసరిస్తున్న విస్తృత విధానంలో ఈ తాజా అప్‌డేట్‌ ఒక భాగం.
 
ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ రివ్యూ 2.0 ద్వారా Ai+ తన ఉత్పత్తులను మూల్యాంకనం చేసే విధానానికి కూడా పారదర్శకత పట్ల ఈ నిబద్ధత విస్తరించింది. ఇది రివ్యూయర్లు, క్రియేటర్లు, పాత్రికేయులు, సాంకేతిక ఔత్సాహికులు, ఎథికల్ హ్యాకర్‌లకు Ai+ పరికరాలను విడుదలకు ముందే స్వతంత్రంగా పరీక్షించి, అభిప్రాయాన్ని అందించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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