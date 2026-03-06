ఏపీలో 6,132 4జీ సైట్లను ప్రారంభించిన బీఎస్ఎన్ఎల్
భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ (బీఎస్ఎన్ఎల్) ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా 6,132 4జీ సైట్లను ప్రారంభించింది. డిజిటల్ భారత్ నిధి (డీబీఎన్) ప్రాజెక్ట్ కింద గతంలో అనుసంధానించబడని వేలాది గ్రామాలకు కవరేజీని విస్తరించింది. తిరుపతిలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఏపీ సర్కిల్ సీజీఎంటీ ఎం శేషాచలం, డీబీఎన్ కింద 1,325 సైట్లను ఏర్పాటు చేశామని, ఇది 2,641 అన్కవర్డ్ గ్రామాలకు కనెక్టివిటీని అందిస్తుందని చెప్పారు.
మరో 903 సైట్లు దాదాపు 1,300 గ్రామాలను కవర్ చేయడానికి ప్రణాళిక చేయబడ్డాయి. విస్తరణ తర్వాత, రాష్ట్రంలో బీఎస్ఎన్ఎల్ 4జీ సబ్స్క్రైబర్ బేస్ 5 లక్షల నుండి 17లక్షలకు పెరిగింది.
రోజువారీ డేటా వినియోగం 184 టీబీ నుండి 410 టీబీకి పెరిగింది. వాయిస్ ట్రాఫిక్ 1.5 లక్షల నుండి 6 లక్షల ఎర్లాంగ్లకు పెరిగింది. ఏపీ సర్కిల్ 2024-25లో రూ.1,086 కోట్ల ఆదాయాన్ని నివేదించింది. 2025-26కి రూ.1,300 కోట్ల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. చిత్తూరు జిల్లాలో, 112 డీబీఎన్ నిధులతో కూడిన సైట్లు ప్రారంభించబడ్డాయి. మరో 57 పురోగతిలో ఉన్నాయి.
ఇప్పటికే ఉన్న 405 సైట్లు 4జీకి అప్గ్రేడ్ చేయబడ్డాయి. కుప్పం నియోజకవర్గంలో, కవరేజ్ దాదాపు 98 శాతానికి చేరుకుంది. కోనేరుకుప్పంలో కొత్త సైట్ త్వరలో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానుంది.
ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ల కంటే బీఎస్ఎన్ఎల్ టారిఫ్లు దాదాపు 35 శాతం తక్కువగా ఉన్నాయని, అంతరాయం లేని సేవలను నిర్ధారించడానికి మౌలిక సదుపాయాల నవీకరణలు చేపట్టామని శేషాచలం అన్నారు.