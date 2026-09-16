ఆపిల్ నుంచి ఐఫోన్ 18, ఐఫోన్ 15రిలీజ్: 2027 ప్రథమార్థంలో విడుదలయ్యేవి ఏంటంటే?
యాపిల్ ఇటీవల ఐఫోన్ డుయో, ఐఫోన్ 18 ప్రో సిరీస్, ఎయిర్పాడ్స్ 5, ఇయర్బడ్స్, కొత్త స్మార్ట్వాచ్ల వంటి కీలకమైన ఉత్పత్తులను విడుదల చేసింది. అయితే, ఈ ఏడాది, 2027 ప్రథమార్థంలో మరిన్ని కొత్త ఉత్పత్తులను పరిచయం చేయడానికి ఆ సంస్థ సన్నద్ధమవుతోంది.
Apple
ఈ దిగ్గజ సాంకేతిక సంస్థ తన అత్యంత ముఖ్యమైన ఉత్పత్తులలో పలుంటిని అప్డేట్ చేయనుంది. అంతేకాకుండా, కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ కొత్త ఉత్పత్తుల విడుదల యాపిల్ను స్మార్ట్-హోమ్ స్క్రీన్ల వంటి పూర్తిగా కొత్త రంగాల్లోకి తీసుకువెళ్లనుంది.
ఇదంతా కొత్త చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈవో) జాన్ టెర్నస్ అమలు చేస్తున్న ప్రణాళికలో భాగం. సిలికాన్ వ్యాలీలోని ఇతర సంస్థలతో పోలిస్తే వెనుకబడిన ఏఐ రంగంలో ఆ లోటును పూడ్చుకోవడానికి కూడా ఈ ప్రణాళికలు ఆపిల్కు సహాయపడతాయి. ఈ పరికరాలు సిరి ఏఐ అనే డిజిటల్ అసిస్టెంట్ కొత్త వెర్షన్ను ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించనున్నాయి. ఇది సందర్భాన్ని మరింత బాగా అర్థం చేసుకోగలగడంతో పాటు, వినియోగదారు సమాచారాన్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోగలదు.
ఎప్పటిలాగే, కొత్త ఉత్పత్తుల విడుదల ప్రణాళికలు మారవచ్చు లేదా రద్దు కూడా కావచ్చు. అయితే, బ్లూమ్బెర్గ్ న్యూస్ నివేదిక ఆధారంగా రాబోయే నెలల్లో ఆపిల్ ప్రవేశపెట్టబోయే ఉత్పత్తుల వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ ఏడాది చివరలో సిరి ఏఐతో కూడిన హోమ్పాడ్ మినీ (HomePod mini - B525) రానుంది. ఈ కొత్త హోమ్పాడ్ మినీ స్మార్ట్ స్పీకర్, 2020లో విడుదలైన ప్రస్తుత మోడల్ లాగానే ఉంటుంది. ఇందులో ప్రధాన మార్పు ఏమిటంటే, సిరి ఏఐకి శక్తినిచ్చే కొత్త చిప్ ఇందులో ఉంటుంది.
సిరి ఏఐతో కూడిన ఆపిల్ టీవీ (Apple TV - J265): అప్డేట్ చేసిన ఆపిల్ టీవీ సెట్-టాప్ బాక్స్ కూడా ప్రస్తుత మోడల్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. అయితే, వేగవంతమైన నావిగేషన్, మెరుగైన ఏఐ అసిస్టెంట్కు మద్దతు ఇచ్చేలా ఇందులో కొత్త చిప్ను అమర్చుతారు.
స్మార్ట్-హోమ్ హబ్ (J490): ఆపిల్ తన అతిపెద్ద చర్యలలో ఒకటిగా, సిరి AIకి జీవం పోసే కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో కూడిన ఒక చతురస్రాకార స్మార్ట్-హోమ్ డిస్ప్లేను సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ పరికరానికి స్పీకర్ బేస్ ఉంటుంది. దీనిని గోడకు అమర్చవచ్చు. ఇది చూపించే కంటెంట్ను వ్యక్తిగతీకరించడానికి ఇందులో వీడియోకాన్ఫరెన్సింగ్, ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ కూడా ఉంటాయి. గత వారం జరిగిన ఐఫోన్ డ్యూయో ఈవెంట్లో ఈ పరికరాన్ని పరిచయం చేయాలని ప్రణాళిక వేసిన ఆపిల్, ఇప్పుడు అక్టోబరులోనే దీనిని విడుదల చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కానీ ఈ ఉత్పత్తి ఇన్నిసార్లు వాయిదా పడినందున, దీని కాలపరిమితి ఇంకా మారే అవకాశం ఉంది.
టచ్-స్క్రీన్ మ్యాక్బుక్స్ (K114 మరియు K116): ఈ కొత్త హై-ఎండ్ మ్యాక్బుక్స్, 2021లో M1 Pro, M1 Max రీడిజైన్ల తర్వాత మ్యాక్బుక్ ప్రో శ్రేణిలో రాబోయే అతిపెద్ద మార్పును సూచిస్తాయి. వీటిలో టచ్ స్క్రీన్లు, OLED (ఆర్గానిక్ లైట్-ఎమిటింగ్ డయోడ్) టెక్నాలజీ ఉంటాయి. మ్యాక్ పరికరాలలో ఇవి రెండూ ఉండటం ఇదే మొదటిసారి. ఈ కంప్యూటర్లు M5 Pro, M5 Max చిప్లపై పనిచేస్తాయి.
ఎంట్రీ-లెవల్ మ్యాక్బుక్ ప్రో (J804): ప్రస్తుత 14-అంగుళాల మ్యాక్బుక్ ప్రో డిజైన్ M6 చిప్తో అప్డేట్ చేయబడుతుంది; ఈ చిప్ ఈ నెలలోనే 'మ్యాక్ మినీ'లో విడుదల కానుంది.
iMac (J833): ఆపిల్ యొక్క iMac ఆల్-ఇన్-వన్ కంప్యూటర్ కొత్త రంగులు, M6 ప్రాసెసర్తో మెరుగుపరచబడుతుంది.
iPad mini (J510): తదుపరి iPad miniలో OLED స్క్రీన్ రానుంది, దీనివల్ల హై-ఎండ్ పరికరాల మాదిరిగానే ఇందులో కూడా అత్యంత స్పష్టమైన డిస్ప్లే లభిస్తుంది. ఈ మార్పు ఆ ఉత్పత్తి చరిత్రలోనే అతిపెద్ద మార్పులలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. అప్డేట్ చేసిన HomePod mini, Apple TVలను సోమవారం విడుదలైన iOS 27.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో అంతర్గతంగా పరీక్షిస్తున్నారు.
టచ్-స్క్రీన్ మోడల్స్, తక్కువ-శ్రేణి 14-అంగుళాల మ్యాక్బుక్ ప్రో మోడల్స్, కొత్త iMacతో సహా ఈ కొత్త మ్యాక్లను macOS 27.1తో పరీక్షిస్తున్నారు. ఇది అక్టోబర్ చివరలో విడుదల కానుంది. మెరుగుపరచబడిన iPad miniని ఆపిల్ సంస్థలోపల iPadOS 27.1తో పరీక్షిస్తున్నారు. ఈ వెర్షన్ కూడా వచ్చే నెల చివరలో వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది.
వచ్చే ఏడాది ప్రథమార్థంలో MacBook Air (J913, J915): తదుపరి MacBook Air, వరుసగా 2022, 2023లో విడుదలైన ప్రస్తుత 13-అంగుళాల, 15-అంగుళాల మోడళ్ల మాదిరిగానే ఉండనుంది. దీని బాహ్య రూపంలో పెద్దగా మార్పులు ఉండవు. కానీ Apple యొక్క ఇతర కొత్త Macల మాదిరిగానే ఇది M6 చిప్తో అప్డేట్ చేయబడుతుంది.
MacBook Neo (J701): అసలు మోడల్ సాధించిన విజయం ఆధారంగా, Apple దీనికి కొనసాగింపుగా A19 Pro చిప్తో కూడిన కొత్త మోడల్ను తీసుకురావాలని యోచిస్తోంది. ఇది అధిక మెమరీ, వేగవంతమైన ప్రాసెసింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
Entry-Level iPad (J581): విద్యార్థులు, పిల్లల కోసం ఉద్దేశించిన కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ మోడల్ కోసం చాలా కాలంగా ఎదురుచూపులు ఉన్నాయి. ఈ వెర్షన్లో Apple Intelligence ప్లాట్ఫారమ్ మరియు Siri AIకి మద్దతు ఇచ్చే వేగవంతమైన చిప్ ఉంటుంది. టాబ్లెట్ మోడల్లో ఇలా జరగడం ఇదే మొదటిసారి.
iPad Pro (J917 మరియు J920): తాజా iPad Proలు కూడా చిప్ అప్గ్రేడ్ను పొందనున్నాయి. పనితీరును స్థిరంగా ఉంచడంలో సహాయపడే వేపర్ ఛాంబర్ (కూలింగ్ ఎలిమెంట్)తో తదుపరి తరం మోడళ్లను కంపెనీ పరీక్షించింది. iPhone 18 Proలో కూడా ఇలాంటి విధానమే ఉపయోగించబడింది.
iPad Air (J807, J837): iPad Air అప్డేట్ మరింత ముఖ్యమైనదిగా ఉండనుంది. ఇందులో మొదటిసారిగా OLED స్క్రీన్లను జోడిస్తున్నారు. ఇది iPad Pro, రాబోయే iPad miniల తరహాలో ఉంటుంది. దీనికి కొత్త చిప్ కూడా లభిస్తుంది.
iPhone 18 (V67): iPhone 18 అప్డేట్ పెద్దగా సంచలనాత్మక మార్పులేమీ తీసుకురాకపోవచ్చు. ఇది ప్రధానంగా ఆపిల్ స్టాండర్డ్ iPhone మోడల్కు A20 చిప్ను జోడించడంపైనే దృష్టి సారిస్తుంది.
iPhone 18e (V69): తక్కువ ధర కలిగిన iPhone 18eలో చిప్, విడుదల సమయం విషయంలోనే ప్రధాన మార్పులు ఉంటాయి. ఈ రెండు ఎంట్రీ-లెవల్ మోడళ్ల మధ్య Apple ఎలాంటి వ్యత్యాసాన్ని చూపిస్తుందో చూడటం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది.
iPhone Air 2 (V62): iPhone Air అప్డేట్ మరింత ముఖ్యమైనది. 2-నానోమీటర్ A20 Pro చిప్ను ఉపయోగించి బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరచాలని Apple లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఫోన్లో అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ ఫోటోగ్రఫీ కోసం రెండవ కెమెరా కూడా ఉంటుంది.
ఆపిల్ పెన్సిల్స్ (B582- B632): కొత్త ఐప్యాడ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చే సమయానికి, కంపెనీ రెండు కొత్త పెన్సిల్ స్టైలస్లను ప్లాన్ చేస్తోంది. వాటిలో సరికొత్త పెన్సిల్ ప్రో, ఆపిల్ పెన్సిల్ USB-C ఉన్నాయి. కొత్త ఐఫోన్ డ్యూయో ఫోల్డబుల్ ఫోన్ ఈ టెక్నాలజీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఈ అప్గ్రేడ్లపై మరింత ఆసక్తిని పెంచవచ్చు.
2027 ద్వితీయార్థంలో ఇతర కొత్త ఉత్పత్తులు రానున్నాయి. వేగవంతమైన M7 చిప్లతో ఎంట్రీ-లెవల్, టచ్-స్క్రీన్ మ్యాక్బుక్ల అప్డేట్లు, స్మార్ట్ గ్లాసెస్, అంతర్నిర్మిత కెమెరాలతో ఎయిర్పాడ్స్, ఒక హోమ్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్, దానికి సంబంధించిన పరికరం, పునఃరూపకల్పన చేయబడిన ఆపిల్ వాచ్, 20వ వార్షికోత్సవ ఐఫోన్ శ్రేణి, రెండవ తరం ఐఫోన్ డ్యూయో వంటివి వున్నాయి.