SS Rajamouli: వారణాసిలో రామాయణ ఎపిసోడ్ కోసం భారీ సెట్టింగ్ ?
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న వారణాసి చిత్రంలో ఏదో ఒక అప్ డేట్ వస్తూనే వుంది. తాజాగా షూటింగ్ జరిగే సెట్లో ఆర్ట్ డిపార్ట్ మెంట్ వేసినభారీ వారణాసి సెట్లోని ఓ ద్రుశ్యం సోషల్ మీడియాలో వచ్చేసింది. బహుశా అది నిజమైందా? ఎ.ఐ. టెక్నిక్ అనేది సంశయమైనా ఒరిజినల్ గా సెట్ అనిపించేలా వుండడంతో కథకు అతికినట్లుగా అనిపిస్తుంది.
Varanasi set keak
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా ప్రియాంక చోప్రా జోనస్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కలయికలో రాబోతున్న చిత్రమిది. భారీ అంచనాలు ఉన్న ఈ సినిమాని ఎప్పటికప్పుడు హాలీవుడ్ మీడియాలో నానేలా ఇంటర్వ్యూస్, పాడ్ కాస్ట్ లు ఇస్తూ వస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాలో ఒక 25 నిమిషాల పాటుగా సాగే రామాయణ ఎపిసోడ్ కూడా ఉంటుంది అని అందరికీ తెలిసిందే. కానీ ఈ రామాయణ ఎపిసోడ్ పై సర్ప్రైజింగ్ డీటెయిల్స్ రాజమౌళి రివీల్ చేయడం జరిగింది.
కాగా, సుమారు ₹1,300–1,400 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం, అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న భారతీయ సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలవనుంది. కేవలం 4–5 రోజుల్లోనే ₹1,000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధిస్తుందనే చర్చ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో జరుగుతోంది — అయితే ఇది కేవలం ఒక అంచనా మాత్రమే, ఖచ్చితమైన గణాంకం కాదు. దీనితో రాజమౌళి కేవలం ఒక సినిమాను రూపొందించడం లేదు, ఆయన ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తున్నారని నెటిజన్లు స్పందిస్తున్నారు.