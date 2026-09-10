iPhone 18 and 17 price hike: ఐఫోన్ 18, 17 ధరలు పెరగడానికి కారణం ఏంటి? అంతా ఏఐ పుణ్యమే?
ఆపిల్, ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ డ్యూయోలను ఆవిష్కరించడంతో పాటు, పాత ఐఫోన్ల ధరలను పెంచింది. ఈ అసాధారణ చర్య, పండుగ సీజన్కు ముందు చిప్ఫ్లేషన్, విస్తృత మెమరీ సరఫరా కొరతపై దృష్టిని మళ్లించింది.
iPhone 18 and 17 price hike
తద్వారా ఆపిల్ తన ఐఫోన్ ధరల విషయంలోఈ సంవత్సరం ఒక అసాధారణమైన పని చేసింది. కొత్త తరం వచ్చినప్పుడు పాత మోడళ్ల ధరలను తగ్గించడానికి బదులుగా, ఇప్పటికే ఉన్న అనేక ఐఫోన్ల ధరలను అది విపరీతంగా పెంచింది.
సెప్టెంబర్ 9న జరిగిన ఆపిల్ సర్ప్రైజ్ అండ్ షైన్ ఈవెంట్లో ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్, కంపెనీకి చెందిన మొదటి ఫోల్డబుల్ పరికరమైన ఐఫోన్ డ్యూయో అనే మూడు కొత్త ఫోన్లను పరిచయం చేయాలని ఉద్దేశించారు.
కానీ వాస్తవానికి ప్రజలు గమనించింది ఏమిటంటే, ఈ వారం ఐఫోన్ 17, ఐఫోన్ 16, ఐఫోన్ 17ఈ, ఐఫోన్ ఎయిర్ వంటి మోడళ్లు మరింత ఖరీదైనవిగా మారాయి. గతంలో ఏ సంవత్సరంలోనైనా, కొత్త సిరీస్ వచ్చిన వెంటనే ఈ మోడళ్ల ధరలు నిశ్శబ్దంగా తగ్గిపోయేవి. ఈ సంవత్సరం అవి దానికి వ్యతిరేక దిశలో ధరలు కదిలాయి.
మరి ఐఫోన్ 17 ధర తగ్గడానికి బదులుగా ఎందుకు పెరిగింది?
దీనికి సమాధానం "చిప్ఫ్లేషన్" అని పిలవబడే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో వస్తున్న విప్లవం, పరిమితంగా ఉన్న విడిభాగాల సరఫరా కోసం కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్తో పోటీ పడటం వల్ల మెమరీ, స్టోరేజ్ చిప్ల ధరలు విపరీతంగా పెరగడమే ఈ ధరల పెరుగుదలకు కారణం.
చిప్ఫ్లేషన్ అంటే ఏమిటి?
చిప్ఫ్లేషన్ అంటే ప్రాథమికంగా పెరుగుతున్న సెమీకండక్టర్ ధరల వలన కలిగే ద్రవ్యోల్బణం. ఈ సందర్భంలో, స్మార్ట్ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, ఇతర కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఉపయోగించే డీరామ్, ఎన్ఏఎన్డీ స్టోరేజ్ వంటి మెమరీ చిప్లపై ఒత్తిడి చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది.
AI కంపెనీలు, క్లౌడ్ ప్రొవైడర్లు డేటా సెంటర్ల కోసం భారీ మొత్తంలో మెమరీని వినియోగిస్తున్నాయి. దీనివల్ల, స్మార్ట్ఫోన్ తయారీదారులు ఆధారపడే అదే సరఫరా కోసం తీవ్రమైన పోటీ ఏర్పడుతోంది.
దీని ఫలితంగా తయారీదారులపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. AI మౌలిక సదుపాయాలు ఎక్కువ మెమరీ సామర్థ్యాన్ని గ్రహిస్తున్నాయి. తద్వారా సరఫరా కొరత ఏర్పడుతోంది. ఫలితంగా రోజువారీ ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఉపయోగించే విడిభాగాల ధరలు పెరుగుతున్నాయి.
ఈ క్రమంలో 256 GB iPhone 18 Pro తయారీకి అయ్యే విడిభాగాల ఖర్చు గత ఏడాదితో పోలిస్తే సుమారు 38శాతం పెరగవచ్చని ట్రెండ్ ఫోర్స్ ఆగస్టులో అంచనా వేసింది. అలాగే, ఫోన్ మొత్తం తయారీ ఖర్చులో మెమరీ వాటా, అంతకు ముందు ఏడాది ఉన్న సుమారు 10 శాతం నుండి 2026 మూడవ త్రైమాసికం నాటికి సుమారు 34శాతానికి పెరిగిందని కూడా ఆ సంస్థ అంచనా వేసింది.
దీనిని బట్టి ఖర్చు విషయంలో నెలకొన్న ఈ ఒత్తిడి ఎందుకు అసాధారణమైనదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. గతంలో స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ ఖర్చులో సాపేక్షంగా చిన్న భాగంగా ఉన్న మెమరీ, ఇప్పుడు చాలా పెద్ద భాగంగా మారింది. దీనిని బట్టి ఏఐ ఫోన్ను మరింత ఖరీదైనదిగా చేస్తోంది.
విచిత్రం ఏమిటంటే, మరింత శక్తివంతమైన టెక్నాలజీకి డిమాండ్ను పెంచుతున్న అదే ఏఐ విప్లవం, కొన్ని రోజువారీ టెక్నాలజీని కూడా మరింత ఖరీదైనదిగా చేస్తోంది. క్లౌడ్ కంపెనీలు, ఏఐ డెవలపర్లు ప్రాసెసర్లు, అధిక బ్యాండ్విడ్త్ మెమరీతో నిండిన భారీ డేటా సెంటర్లను నిర్మిస్తున్నారు.
మెమరీ తయారీదారులకు ఈ అధిక-విలువైన ఉత్పత్తుల వైపు సామర్థ్యాన్ని కేటాయించడానికి బలమైన ప్రోత్సాహకాలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీలు సాంప్రదాయ మెమరీకి చెందిన పరిమిత లభ్యత కోసం పోటీ పడవలసి వస్తోంది. వినియోగదారుడికి చిప్ఫ్లేషన్ అంటే ఇదే. ధరల పెంపులు రాబోతున్నాయని ఆపిల్ ముందే హెచ్చరించింది. ఐఫోన్ 17 ధర పెంపు పూర్తిగా అనూహ్యంగా జరగలేదు.
పెరుగుతున్న విడిభాగాల ఖర్చులను భరించడం కష్టంగా మారుతోందని ఆపిల్ ముందే సంకేతాలు ఇచ్చింది. జూన్లో వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్కు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో, అప్పటి సీఈఓ టిమ్ కుక్, ఏఐ డేటా సెంటర్ల నుండి వస్తున్న డిమాండ్ కారణంగా విపరీతంగా పెరుగుతున్న మెమరీ, స్టోరేజ్ ఖర్చుల వల్ల ధరల పెంపు అనివార్యమైందని అన్నారు.
కొద్ది రోజుల తర్వాత, ఆపిల్ అనేక మ్యాక్, ఐప్యాడ్ మోడళ్ల ధరలను పెంచింది. అందువల్ల, జూన్లో జరిగిన ఈ ధరల పెంపు, మెమరీ ఖర్చుల సమస్యను ఆపిల్ ఇకపై తన లాభాల మార్జిన్ల ద్వారా పూర్తిగా భరించలేదనే దానికి ఒక ముందస్తు హెచ్చరికగా నిలిచింది. మెమరీ, స్టోరేజ్ ఖర్చులు పెరగడమే కారణమని పేర్కొంటూ, ఆపిల్ సంస్థ మ్యాక్బుక్ నియో, మ్యాక్బుక్ ఎయిర్, మ్యాక్బుక్ ప్రో, ఐప్యాడ్ మోడళ్లతో సహా పలు ఉత్పత్తుల ధరలను పెంచింది.
ముఖ్యంగా ఆపిల్ తన వార్షిక హార్డ్వేర్ నవీకరణకు చేరుకుని, ధరలను తిరిగి నిర్ణయించడానికి సహజమైన అవకాశం లభించిన తర్వాత, ఐఫోన్ ధరల పెంపు కూడా ఉంటుందని విస్తృతంగా ఊహించారు.
భారతదేశంలో ఐఫోన్ ధరలు ఎంత పెరిగాయి?
తాజా మార్పులు ఐఫోన్ 17కు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు. భారతదేశంలో ఐఫోన్ 17 ధర రూ. 82,900 నుండి రూ. 99,900కు పెరిగింది. ఇది రూ. 17,000 లేదా సుమారు 20.5శాతం పెరుగుదల. iPhone 17e ధర రూ. 15,000 పెరిగి రూ. 79,900కి చేరగా, iPhone 16 ధర రూ. 20,000 పెరిగి రూ. 89,900కి చేరింది. అలాగే, iPhone Air ధర రూ. 1,19,900 నుండి రూ. 1,49,900కి పెరిగింది (అంటే రూ. 30,000 పెరుగుదల). ఆపిల్ ఇండియా స్టోర్లో ఇప్పుడు ఈ సవరించిన ధరలు కనిపిస్తున్నాయి.
భారతదేశంలో iPhone 18 Pro ధర రూ. 1,64,900 నుండి, అలాగే iPhone 18 Pro Max ధర రూ. 1,79,900 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. ఫోల్డబుల్ iPhone Duo ధర రూ. 2,99,900 నుండి మొదలవుతుంది.
iPhone 17, iPhone 17e, iPhone 16 మరియు iPhone Air మోడళ్ల కొత్త ప్రారంభ ధరలను ఆపిల్ (Apple) యొక్క ప్రస్తుత భారతీయ స్టోర్ ధృవీకరిస్తోంది.
ఈ మోడళ్లలో iPhone Air ధరలో వచ్చిన రూ. 30,000 పెంపు అత్యధికం కాగా, iPhone 17 ధరలో వచ్చిన రూ. 17,000 పెంపు ప్రత్యేకంగా గమనించాల్సివుంటుంది.
అయితే iPhone 18 ఎప్పుడు విడుదలవుతుందంటే?
ఆపిల్ ఇప్పటివరకు సాధారణ iPhone 18ను విడుదల చేయలేదు. కానీ దానిని పూర్తిగా విస్మరించలేదు. కేవలం ఆ సిరీస్ విడుదల షెడ్యూల్ను మార్చింది.
ఈ ఏడాది ఆపిల్ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max మోడళ్లను పరిచయం చేసింది. సాధారణ iPhone 18 విడుదలను మాత్రం వాయిదా వేసింది. నివేదికల ప్రకారం, ఇది 2027లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఈ వ్యూహం ఆపిల్ యొక్క iPhone విడుదల ప్రక్రియను రెండు దశలుగా విభజిస్తుంది.
ప్రీమియం Pro మోడళ్లు, ఫోల్డబుల్ iPhone Duo ఏడాది చివరలో వచ్చే షాపింగ్ సీజన్కు ముందే అందుబాటులోకి వస్తాయి. కాగా సాధారణ iPhone 18, తక్కువ ధర కలిగిన మోడళ్లు ఆ తర్వాత విడుదలవుతాయి.
ప్రీమియం Pro మోడళ్లు, ఫోల్డబుల్ iPhone Duo ఏడాది చివరలో వచ్చే షాపింగ్ సీజన్కు ముందే అందుబాటులోకి వస్తాయి. కాగా సాధారణ iPhone 18, తక్కువ ధర కలిగిన మోడళ్లు ఆ తర్వాత విడుదలవుతాయి.