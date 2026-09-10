మొదటి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల చేసిన ఆపిల్
ఆపిల్ తన మొదటి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ను బుధవారం సర్ప్రైజ్ అండ్ షైన్ ఈవెంట్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేసింది. ఐఫోన్ డ్యూయో అని పేరు పెట్టబడిన ఈ ఫోల్డబుల్, రెండు విభిన్న రంగులలో త్వరలో అమ్మకానికి రానుంది. ఐఫోన్ డ్యూయో, ఆపిల్ సరికొత్త మొబైల్ ప్లాట్ఫామ్ అయిన A20 ప్రో చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది.
First Foldable iPhone
ఇది 2ఎన్ఎం ప్రాసెస్పై నిర్మించబడింది. ఈ చిప్సెట్ కొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రో, ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్లకు కూడా శక్తినిస్తుంది. ఆపిల్ మొదటి ఫోల్డబుల్లో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ అమర్చబడింది. ఇందులో 48-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉంది.
ఈ ఫోన్లో లోపలి ఫోల్డబుల్ స్క్రీన్, కవర్ డిస్ప్లేపై కూడా కెమెరాలు ఉన్నాయి. పాస్పోర్ట్ లాంటి ఈ ఫోల్డబుల్, మ్యాగ్సేఫ్ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
భారతదేశంలో ఐఫోన్ డ్యూయో ధర, లభ్యత వివరాలు
256GB స్టోరేజ్తో కూడిన బేస్ వేరియంట్ ఐఫోన్ డ్యూయో ధర $1,999 (సుమారుగా రూ. 1,90,000) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ఫోల్డబుల్ 2టీబీ వరకు స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ అక్టోబర్ 16 నుండి ప్రీ-ఆర్డర్ కోసం అందుబాటులోకి వస్తుంది. అక్టోబర్ 23న అమ్మకానికి రానుంది.
భారతదేశంలో, ఐఫోన్ డ్యూయో (iPhone Duo) బేస్ 256జీబీ వేరియంట్ ధర రూ. 2,99,900 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే, 512GB, 1TB, 2TB వేరియంట్ల ధరలు వరుసగా రూ. 3,24,900, రూ. 3,74,900 మరియు రూ. 4,49,900గా ఉన్నాయి. ఈ ఐఫోన్ డ్యూయో స్టార్ వైట్ (Star White), నైట్ స్కై (Night Sky) రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది.