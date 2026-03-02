ఆపిల్ నుంచి ఐఫోన్ 17ఈ విడుదల.. అధునాతన ఫీచర్లతో అదుర్స్
ఆపిల్ నుంచి ఐఫోన్ 17 సిరీస్ నుంచి కొత్త ఫోన్ విడుదలైంది. ఆపిల్ నుంచి ఐఫోన్ 17 నుంచి అదనంగా ఐఫోన్ 17ఈని విడుదల చేసింది. తాజా తరం ఏ19 చిప్, అధునాతన కెమెరా సిస్టమ్, మాగ్సేఫ్ మాయాజాలం, 256జీబీని కలిగివుంటుంది. ఐఫోన్ 17ఈలో ఆపిల్ రూపొందించిన తాజా తరం సెల్యులార్ మోడెమ్ సీ1ఎక్స్ కూడా ఉంది. ఇది ఐఫోన్ 16ఈలో సీ1 కంటే రెండు రెట్లు వేగంగా ఉంటుంది.
48ఎంపీ ఫ్యూజన్ కెమెరా తదుపరి తరం పోర్ట్రెయిట్లు, 4కే డాల్బీ విజన్ వీడియోతో సహా అద్భుతమైన ఫోటోలను క్యాప్చర్ చేయగలదు. ఇది ఆప్టికల్-క్వాలిటీ 2ఎక్స్ టెలిఫోటోను కూడా అనుమతిస్తుంది. ఒకదానిలో రెండు కెమెరాలు ఉన్నట్లుగా.
6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా ఎక్స్డీఆర్ డిస్ప్లేలో సిరామిక్ షీల్డ్ 2 ఉంది. ఇది మునుపటి తరం కంటే 3ఎక్స్ మెరుగైన స్క్రాచ్ రెసిస్టెన్స్, తగ్గిన గ్లేర్ను అందిస్తుంది.
అలాగే మూడు ప్రీమియం మ్యాట్ ఫినిష్తో రంగులలో లభిస్తుంది. నలుపు, తెలుపు, అందమైన కొత్త సాఫ్ట్ పింక్ - ఐఫోన్ 17ఈ మార్చి 4 నుండి ప్రీ-ఆర్డర్ కోసం అందుబాటులో ఉంటుంది, మార్చి 11 నుండి ఈ ఫోన్లు వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
ఇకపోతే.. ఈ ఐఫోన్ 17ఈ రూ. 64,900కు 256జీబీ స్టోరేజీతో ప్రారంభమవుతుంది. అదే ప్రారంభ ధర వద్ద మునుపటి తరం నుండి ఎంట్రీ స్టోరేజ్ కంటే 2 రెట్లు, ఐఫోన్ 12 కంటే 4 రెట్లు ఎక్కువ. ఇంకా వినియోగదారులకు అధిక-రిజల్యూషన్ ఫోటోలు, 4కె వీడియోలు, యాప్లు, గేమ్లను నిల్వ చేసే స్టోరేజ్ వుంటుంది.
ఇందులో భాగంగా 11-అంగుళాల మోడల్కు కేవలం రూ. 64,900, 13-అంగుళాల మోడల్కు రూ. 84,900 ప్రారంభ ధరతో, కొత్త ఐప్యాడ్ ఎయిర్ వినియోగదారులకు లభిస్తుంది. ఇంకా స్టడీస్ కోసం, 11-అంగుళాల ఐప్యాడ్ ఎయిర్ రూ. 59,900 నుండి, 13-అంగుళాల మోడల్ రూ. 79,900 నుండి ప్రారంభమవుతుంది.