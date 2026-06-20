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జర్మనీలో పుట్టిన ప్రేమ.. నరసారావు పేటలో ఆంధ్రా అబ్బాయి.. జర్మనీ అమ్మాయికి పెళ్లి (video)
ప్రేమకు సరిహద్దులంటూ వుండవేనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. జర్మనీలో పుట్టిన ప్రేమ పల్నాడులో వివాహంతో బలమైంది. అవును ఆంధ్రా అబ్బాయి.. జర్మనీ అమ్మాయి ఒక్కటయ్యారు. వీరి వివాహం నరసరావుపేటలో వైభవంగా జరిగింది. పల్నాడు జిల్లా నకరికల్లు మండలం దేచవరం గ్రామానికి చెందిన యాంపాటి శ్రీనివాసరావు, బంగారమ్మ దంపతుల కుమారుడు వెంకటేశ్వర్లు.
Germany love
ఉన్నత విద్య కోసం కొన్నేళ్ల క్రితం ఆయన జర్మనీ వెళ్లారు. రష్యాకు చెందిన పలీనా కుటుంబం కూడా జర్మనీలో స్థిరపడింది. వెంకటేశ్వర్లు, పలీనా ఒకే కాలేజీలో చదువుతున్న సమయంలో పరిచయం ఏర్పడి, అది కాస్తా ప్రేమగా మారింది.
చదువు పూర్తయిన తర్వాత వెంకటేశ్వర్లు యాపిల్ సంస్థలో ఉద్యోగంలో చేరగా, పలీనా కూడా ఉద్యోగం సంపాదించారు. దీంతో తమ ప్రేమకు పెద్దల అంగీకారం తీసుకున్న ఇద్దరు.. నరసరావుపేటలోని ఏ1 కన్వెన్షన్ హాల్లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ వివాహానికి హాజరైన విదేశీ అతిథుల కోసం ప్రత్యేకంగా తెలుగు వంటకాలను సిద్ధం చేయగా, వారు వాటి రుచికి ముగ్ధులయ్యారు.
ఆంధ్రా అబ్బాయి.. జర్మనీ అమ్మాయి: నరసరావుపేటలో ఘనంగా వివాహం????— AVM (@AvmNews7) June 20, 2026
పల్నాడు జిల్లా దేచవరం గ్రామానికి చెందిన యాంపాటి వెంకటేశ్వర్లు, జర్మనీకి చెందిన అలీనా వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.
జర్మనీలో ఉన్నత చదువులు చదువుతున్న సమయంలో వీరిద్దరి మధ్య పరిచయం ఏర్పడి, అది ప్రేమగా మారింది.
ప్రస్తుతం… pic.twitter.com/cXUBII8DxN
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సినిమాలు తీసేవారు ముందుగా టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇదివరకు టైటిల్స్ ను ముందుగానే ఓ బేనర్ నిర్మిస్తుందని తెలియగానే ఫిలింఛాంబర్ లో ఆ పేరుతో టైటిల్ రిజిష్టర్ అయ్యేది. ఇక సినిమా షూటింగ్ జరిగాక కొద్దికాలం గడిచాక టైటిల్ పెట్టేవారు. అప్పటికే ఏదో బేనర్ లో టైటిల్ రిజిస్టర్ కావడంతో అదే కావాలని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వుండడం గమనించి ముందుగా టైటిల్ పెట్టినవారు బేరసారాలు ఆడేవారు. ఇది కొంతకాలం నడిచింది.
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