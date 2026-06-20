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Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 20 June 2026 (09:55 IST)

జర్మనీలో పుట్టిన ప్రేమ.. నరసారావు పేటలో ఆంధ్రా అబ్బాయి.. జర్మనీ అమ్మాయికి పెళ్లి (video)

Germany love
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (09:47 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (09:55 IST)
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Germany love
ప్రేమకు సరిహద్దులంటూ వుండవేనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం. జర్మనీలో పుట్టిన ప్రేమ పల్నాడులో వివాహంతో బలమైంది. అవును ఆంధ్రా అబ్బాయి.. జర్మనీ అమ్మాయి ఒక్కటయ్యారు. వీరి వివాహం నరసరావుపేటలో వైభవంగా జరిగింది. పల్నాడు జిల్లా నకరికల్లు మండలం దేచవరం గ్రామానికి చెందిన యాంపాటి శ్రీనివాసరావు, బంగారమ్మ దంపతుల కుమారుడు వెంకటేశ్వర్లు. 
 
ఉన్నత విద్య కోసం కొన్నేళ్ల క్రితం ఆయన జర్మనీ వెళ్లారు. రష్యాకు చెందిన పలీనా కుటుంబం కూడా జర్మనీలో స్థిరపడింది. వెంకటేశ్వర్లు, పలీనా ఒకే కాలేజీలో చదువుతున్న సమయంలో పరిచయం ఏర్పడి, అది కాస్తా ప్రేమగా మారింది. 
 
చదువు పూర్తయిన తర్వాత వెంకటేశ్వర్లు యాపిల్ సంస్థలో ఉద్యోగంలో చేరగా, పలీనా కూడా ఉద్యోగం సంపాదించారు. దీంతో తమ ప్రేమకు పెద్దల అంగీకారం తీసుకున్న ఇద్దరు.. నరసరావుపేటలోని ఏ1 కన్వెన్షన్‌ హాల్‌లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ వివాహానికి హాజరైన విదేశీ అతిథుల కోసం ప్రత్యేకంగా తెలుగు వంటకాలను సిద్ధం చేయగా, వారు వాటి రుచికి ముగ్ధులయ్యారు.
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సెల్వి

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