డిసెంబర్ 10న హైదరాబాద్లో తొలి యాపిల్ రీటైల్ స్టోర్
దేశంలో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న టెక్నాలజీ హబ్లలో ఒకటైన హైదరాబాద్లో తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకునేందుకు, ఆపిల్ తన భౌతిక రిటైల్ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తూ, డిసెంబర్ 10న హైదరాబాద్లో తన మొదటి రిటైల్ స్టోర్ను ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది.
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లేక్ షోర్-వై జంక్షన్ మాల్లో ఏర్పాటు కానున్న ఈ కొత్త ఆపిల్ కూకట్పల్లి అవుట్లెట్, భారతదేశంలో ఆపిల్ ఏడవ రిటైల్ స్టోర్గా, తెలంగాణలో మొదటిదిగా నిలవనుంది. ఈ స్టోర్ ప్రారంభం తమ భారత విస్తరణ వ్యూహంలో మరో మైలురాయి అని, ఇది వినియోగదారులకు ఆపిల్ పూర్తి స్థాయి ఉత్పత్తులు, సేవలు, సాంకేతిక మద్దతు, స్టోర్లోని విద్యా సెషన్లకు ప్రాప్యతను అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.
ఐఫోన్ తయారీదారు ఈ స్టోర్ బాహ్య రూపకల్పనను కూడా ఆవిష్కరించింది. తమ భారత కార్యకలాపాలలో హైదరాబాద్కు ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉందని, ఈ నగరంలో ఇప్పటికే ఆపిల్ పరిశోధన-అభివృద్ధి, రిటైల్ కస్టమర్ కేర్ బృందాలు ఉన్నాయని కంపెనీ పేర్కొంది.
రాబోయే ఈ స్టోర్, ఆపిల్ సరికొత్త పరికరాలు, సేవల శ్రేణిని ప్రదర్శిస్తుంది. అలాగే నిపుణులు, సాంకేతిక నిపుణులు, ప్రత్యేక వ్యాపార బృందాల ద్వారా మద్దతును అందిస్తుంది. వినియోగదారులు కంపెనీ టుడే ఎట్ ఆపిల్ కార్యక్రమంలో కూడా పాల్గొనగలరు. ఇందులో ఫోటోగ్రఫీ, వీడియో క్రియేషన్, డ్రాయింగ్, పరికరాల వినియోగంపై దృష్టి సారించిన ఉచిత సెషన్లు ఉంటాయి. కంపెనీ ప్రకారం, ఆపిల్ తన ప్రస్తుత ముంబై, ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్, బెంగళూరు, పూణే స్టోర్లకు మించి తన రిటైల్ నెట్వర్క్ను కూడా విస్తరిస్తుంది.
భౌతిక రిటైల్ అవుట్లెట్లు, ఆన్లైన్ అమ్మకాల మార్గాలు, కస్టమర్ సపోర్ట్ సేవల కలయిక ద్వారా వినియోగదారులతో సంబంధాలను మరింతగా పెంచుకోవాలనే లక్ష్యంతో, భారత మార్కెట్కు తమ నిరంతర నిబద్ధతను ఈ కొత్త స్టోర్ ప్రతిబింబిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.
ప్రారంభోత్సవానికి ముందు, ఆపిల్ సంస్థ హైదరాబాద్ నగర సంస్కృతి స్ఫూర్తితో ప్రత్యేకమైన వాల్పేపర్లు, స్టిక్కర్లు, ఎంపిక చేసిన మ్యూజిక్ ప్లేలిస్ట్తో సహా హైదరాబాద్ నేపథ్య డిజిటల్ కంటెంట్ను విడుదల చేసింది. ఆపిల్ కూకట్పల్లి డిసెంబర్ 10వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటలకు వినియోగదారుల కోసం తెరవబడుతుందని కంపెనీ తెలిపింది.