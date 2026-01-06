అధునాతన పనితీరు, ఏఐ ఉత్పాదకతతో గెలాక్సీ బుక్ 6 సిరీస్ విడుదల

శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ రోజు సిఈఎస్ 2026 వేదికగా గెలాక్సీ బుక్ 6 అల్ట్రా, గెలాక్సీ బుక్ 6 ప్రో, గెలాక్సీ బుక్ 6 లను విడుదల చేసింది. ఇప్పటివరకు వచ్చిన గెలాక్సీ బుక్ సిరీస్లో ఇవే అత్యంత అధునాతనమైనవి. పరిపూర్ణంగా సమతుల్యం చేసిన సన్నని డిజైన్లో, ఏఐ (AI) ఆధారిత ఉత్పాదకతను పెంచే శక్తివంతమైన పనితీరును ఇవి అందిస్తాయి. నిజమైన ఆవిష్కరణ అనేది ప్రాథమిక అంశాలను సరిగ్గా పొందడంతోనే ప్రారంభమవుతుందని శాంసంగ్లో మేము నమ్ముతాము, అని శాంసంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మొబైల్ ఎక్స్పీరియన్స్ (MX) బిజినెస్ ప్రెసిడెంట్ & సీఓఓ (COO), ఆర్ అండ్ డి ఆఫీస్ హెడ్ వోన్-జూన్ చోయ్ అన్నారు. పనితీరు అనేది పీసీ (PC) అనుభవాన్ని నిర్వచిస్తుంది. గెలాక్సీ బుక్ 6 సిరీస్తో, మేము సాటిలేని వేగం, శక్తిని, నమ్మదగిన ఏఐతో కలుపుతున్నాము. తద్వారా శాంసంగ్ నుండి వినియోగదారులు ఆశించే అసాధారణమైన ఉత్పాదకత, సృజనాత్మక సామర్థ్యాలను అందిస్తున్నాము.
సాటిలేని పనితీరు కోసం ఇంజనీరింగ్ అత్యాధునిక హార్డ్వేర్ను అద్భుతమైన విజువల్స్, ఆడియోతో జత చేస్తూ... సన్నని, పోర్టబుల్ డిజైన్లో గెలాక్సీ బుక్ 6 సిరీస్ శాంసంగ్ యొక్క అత్యంత అధునాతన పీసీ పనితీరును అందిస్తుంది. ఇంటెల్ 18A పై నిర్మించిన మొదటి క్లయింట్ సిస్టమ్-ఆన్-చిప్స్ (SoCs) అయిన ఇంటెల్ కోర్ అల్ట్రా సిరీస్ 3 ప్రాసెసర్లతో ఇది పనిచేస్తుంది. గెలాక్సీ బుక్ 6 సమర్థవంతమైన, హై-స్పీడ్ సిపియు (CPU), జిపియు (GPU), ఎన్పియు (NPU) పనితీరును అందిస్తుంది. ఇది మెరుపు వేగంతో ప్రాసెసింగ్, అతుకులు లేని మల్టీ టాస్కింగ్, మరింత మెరుగైన ప్రతిస్పందనను సాధ్యం చేస్తుంది.
సరికొత్త ఎన్విడియా జీఫోర్స్ ఆర్టిఎక్స్ 5070/5060 ల్యాప్టాప్ జిపియుతో, గెలాక్సీ బుక్ 6 అల్ట్రా తదుపరి స్థాయి సృజనాత్మకత, వినోద అనుభవాలను అందిస్తుంది. ఇది హై-స్పీడ్ ఏఐ ఇమేజ్ జనరేషన్, సూపర్-స్మూత్ వీడియో ప్లేబ్యాక్ మరియు ఎడిటింగ్, అలాగే పూర్తిగా లీనమయ్యే గేమింగ్ అనుభవాన్ని సాధ్యం చేస్తుంది.
పనితీరును గరిష్ట స్థాయికి తీసుకువెళ్లాలంటే, శక్తివంతమైన హార్డ్వేర్కు అంతే అధునాతనమైన థర్మల్ సిస్టమ్ మద్దతు అవసరం. అందుకే, శాంసంగ్ ఒక కూలింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ను చాలా నిశితంగా రూపొందించింది. ఇది అధిక శబ్దం లేకుండానే, సమర్థవంతమైన, స్థిరమైన ఆపరేషన్ను అందిస్తుంది. కొత్తగా ఆప్టిమైజ్ చేసిన ఆవిరి గది, ఎయిర్ఫ్లో సిస్టమ్... గెలాక్సీ బుక్ 6 అల్ట్రా మరియు ప్రో మోడళ్లలో నిశ్శబ్దంగా పనిచేస్తూనే, వేడిని సమర్థవంతంగా వెదజల్లుతాయి. ప్రో సిరీస్లో ఆవిరి గదిని ఉపయోగించడం ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం.
పూర్తిగా సన్నని మరియు సమతుల్యమైన డిజైన్
శాంసంగ్ యొక్క హార్డ్వేర్ వారసత్వం... పనితీరును ఉద్దేశపూర్వక నైపుణ్యంతో జత చేసిన డిజైన్లో ప్రతిబింబిస్తుంది. ఫలితంగా, రోజువారీ బహుముఖ అవసరాల కోసం నిర్మించిన సన్నని, ప్రీమియం పీసీలు రూపొందాయి. కనిపించని అతి చిన్న వివరాల వరకు ప్రతి అంశం... సామరస్యపూర్వక సమతుల్యతను, సులభమైన వినియోగాన్ని సాధించడానికి చాలా ఆలోచనాత్మకంగా ఇంజనీరింగ్ చేయబడింది.
గెలాక్సీ ఏఐతో రోజంతా ఉత్పాదకత మరియు కనెక్టివిటీ
ఏఐతో నడిచే రోజంతా ఉత్పాదకతకు వేగం, స్థిరత్వం మరియు నిరంతర పనితీరు అవసరం. గెలాక్సీ బుక్ 6 హై-పవర్డ్ కంప్యూటింగ్ను గెలాక్సీ ఏఐతో కలుపుతుంది. ఇది ఆన్-డివైస్ మరియు క్లౌడ్-బేస్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ రెండింటినీ అతుకులు లేకుండా విస్తరించే వేగవంతమైన, సహజమైన అనుభవాలను అందిస్తుంది. ఫలితంగా, ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు తక్షణమే స్పందించే, నమ్మదగిన మరియు సిద్ధంగా ఉండే స్మార్ట్ టూల్స్ మీకు లభిస్తాయి.
శాంసంగ్ నాణ్యత మరియు రక్షణ మద్దతుతో అధునాతన భద్రత
గెలాక్సీ బుక్ 6 సిరీస్కు దీర్ఘకాలిక విశ్వసనీయత పట్ల శాంసంగ్ నిబద్ధత మద్దతు ఉంది. ఇది వినియోగదారులు నమ్మగలిగే పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది. దాడులను నిరోధించడానికి, డేటాను రక్షించడానికి శాంసంగ్ నాక్స్ (Samsung Knox) బహుళ-అంచెల, హార్డ్వేర్-ఆధారిత భద్రతను అందిస్తుంది. అదే సమయంలో విండోస్ 11 సెక్యూర్డ్-కోర్ పీసీ ఫీచర్లు అదనపు రక్షణను ఇస్తాయి. ప్రతి గెలాక్సీ బుక్ 6 శాంసంగ్ అత్యున్నత ప్రమాణాలను అందుకోవడానికి కఠినమైన మన్నిక మరియు నాణ్యత పరీక్షలకు లోనవుతుంది. అదనపు ప్రశాంతత కోసం, శాంసంగ్ కేర్+ ప్రమాదవశాత్తు జరిగే నష్టం, మరమ్మతులు మరియు రీప్లేస్మెంట్ల కోసం సమగ్ర కవరేజీని అందిస్తుంది. తద్వారా వినియోగదారులు ఆత్మవిశ్వాసంతో పని, సృజనాత్మకత మరియు కనెక్టివిటీపై దృష్టి పెట్టవచ్చు.
లభ్యత
గెలాక్సీ బుక్ 6 అల్ట్రా, గెలాక్సీ బుక్ 6 ప్రో మరియు గెలాక్సీ బుక్ 6... గ్రే లేదా సిల్వర్ రంగులలో ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లలో జనవరి 2026 చివరి నుండి అందుబాటులో ఉంటాయి. అదనంగా, నిర్వహించబడే ఐటి (IT) వాతావరణం కోసం ఆప్టిమైజ్ చేసిన ఫీచర్లు మరియు పరిష్కారాలతో గెలాక్సీ బుక్ 6 ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ కొన్ని మార్కెట్లలో ఏప్రిల్ 2026 నుండి లభిస్తుంది.