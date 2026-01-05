హైదరాబాద్ ఐఐటీహెచ్ స్టూడెంట్ అదుర్స్.. ప్లేస్మెంట్లో రూ.2.5కోట్ల జాబ్ ఆఫర్ (video)
హైదరాబాద్లోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (ఐఐటీహెచ్)లో చివరి సంవత్సరం కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న ఎడ్వర్డ్ నాథన్ వర్గీస్ (21), 2025 ప్లేస్మెంట్ సీజన్లో రూ. 2.5 కోట్ల ఉద్యోగ అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నాడు.
ఇది 2008లో సంస్థ స్థాపించినప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు నమోదైన అత్యధిక ప్యాకేజీ. ఎడ్వర్డ్ జూలై నుండి నెదర్లాండ్స్కు చెందిన గ్లోబల్ ట్రేడింగ్ సంస్థ అయిన ఆప్టివర్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా చేరనున్నాడు. రెండు నెలల వేసవి ఇంటర్న్షిప్ను ప్రీ-ప్లేస్మెంట్ ఆఫర్గా (పీపీవో) మార్చడం ద్వారా ఈ నియామకం జరిగింది.
ఐఐటీ హైదరాబాద్ తెలిపిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఆ సంస్థలో ఒక విద్యార్థికి అందించిన ప్యాకేజీలలో ఇది అత్యంత పెద్దది. గతంలో అత్యధికంగా అందించిన ఆఫర్ 2017లో సుమారు రూ. 1 కోటిగా ఉంది. ఐఐటీ హైదరాబాద్ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) ఖాతాలో షేర్ చేసిన ఒక వీడియోలో, ఎడ్వర్డ్ నాథన్ ఐఐటీ-హెచ్ డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ బి. ఎస్. మూర్తితో సంభాషిస్తూ, సంస్థ యొక్క పర్యావరణ వ్యవస్థ తన ప్రయాణాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో ఎలా సహాయపడిందో, తాను ఈ ఉద్యోగాన్ని ఎలా సాధించానో పంచుకున్నారు.
ప్లేస్మెంట్ ప్రక్రియలో అతను ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన మొదటి ఏకైక కంపెనీ ఇదే. ఇక ఎడ్వర్డ్ హైదరాబాద్లో జన్మించాడు. తర్వాత 7వ తరగతి నుండి 12వ తరగతి వరకు బెంగళూరులో చదువుకున్నాడు. అతను 2022లో జేఈఈ మెయిన్లో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 1100, జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్లో ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 558 సాధించాడు. 2025 కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్లో, అతను 99.96 పర్సంటైల్ క్యాట్ స్కోర్ను సాధించి, 120వ ర్యాంకును పొందాడు.