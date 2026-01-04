ఒలిపింక్స్ 2036 పోటీలను నిర్వహణకు సిద్ధమవుతున్న భారత్
వచ్చే 2036లో ఒలింపిక్స్ క్రీడా పోటీలు జరుగనున్నాయి. ఈ పోటీలకు భారత్ ఆతిథ్యమివ్వనుంది. ఈ విషయాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ వెల్లడించారు. ఒలింపిక్స్ 2036 పోటీలను నిర్వహించేందుకు భారత్ పూర్తిస్థాయిలో సన్నద్ధమవుతోందని ఆయన వెల్లడించారు. తాను ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న వారణాసిలో 72వ జాతీయ వాలీబాల్ చాంపియన్షిప్ పోటీలను ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, గత దశాబ్ద కాలంలో భారత్లో 20కిపైగా అంతర్జాతీయ క్రీడా పోటీలు నిర్వహించామని గుర్తుచేశారు. అండర్-17 ఫిపా వరల్డ్కప్, హాకీ వరల్డ్ కప్, చెస్ టోర్నమెంట్ వంటి అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లకు భారత్ విజయవంతంగా ఆతిథ్యం ఇచ్చిందన్నారు. 2030లో జరిగే కామన్వెల్త్ గేమ్స్ కూడా భారత్లోనే జరగనున్నాయని తెలిపారు. 2036లో ఒలింపిక్ క్రీడల కోసం భారత్ పూర్తిస్థాయిలో సన్నద్ధమవుతోందన్నారు.
భారత్ అభివృద్ధి వృత్తాంతాన్ని ప్రధాని మోడీ వాలీబాల్ ఆటతో పోల్చారు. ఏ విజయమైనా ఒక్కరి వల్ల సాధ్యం కాదనే విషయాన్ని ఈ క్రీడ తెలియజేస్తుందని, మన సమన్వయం, విశ్వాసం, జట్ల సంసిద్ధతపైనే మన విజయం ఆధారపడి ఉంటుందన్నారు. ఇందులో ప్రతి ఒక్కరి పాత్ర, బాధ్యత ఉంటుందని, వాటిని నెరవేర్చినప్పుడే మనం విజయం సాధిస్తామన్నారు.