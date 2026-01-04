ఆదివారం, 4 జనవరి 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 4 జనవరి 2026 (17:52 IST)

ఒలిపింక్స్ 2036 పోటీలను నిర్వహణకు సిద్ధమవుతున్న భారత్

narendra modi
వచ్చే 2036లో ఒలింపిక్స్ క్రీడా పోటీలు జరుగనున్నాయి. ఈ పోటీలకు భారత్ ఆతిథ్యమివ్వనుంది. ఈ విషయాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ వెల్లడించారు. ఒలింపిక్స్ 2036 పోటీలను నిర్వహించేందుకు భారత్ పూర్తిస్థాయిలో సన్నద్ధమవుతోందని ఆయన వెల్లడించారు. తాను ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న వారణాసిలో 72వ జాతీయ వాలీబాల్ చాంపియన్‌షిప్ పోటీలను ఆయన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రారంభించారు. 
 
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, గత దశాబ్ద కాలంలో భారత్‌లో 20కిపైగా అంతర్జాతీయ క్రీడా పోటీలు నిర్వహించామని గుర్తుచేశారు. అండర్‌-17 ఫిపా వరల్డ్‌కప్‌, హాకీ వరల్డ్‌ కప్‌, చెస్‌ టోర్నమెంట్‌ వంటి అంతర్జాతీయ ఈవెంట్లకు భారత్‌ విజయవంతంగా ఆతిథ్యం ఇచ్చిందన్నారు. 2030లో జరిగే కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ కూడా భారత్‌లోనే జరగనున్నాయని తెలిపారు. 2036లో ఒలింపిక్‌ క్రీడల కోసం భారత్‌ పూర్తిస్థాయిలో సన్నద్ధమవుతోందన్నారు.  
 
భారత్‌ అభివృద్ధి వృత్తాంతాన్ని ప్రధాని మోడీ వాలీబాల్‌ ఆటతో పోల్చారు. ఏ విజయమైనా ఒక్కరి వల్ల సాధ్యం కాదనే విషయాన్ని ఈ క్రీడ తెలియజేస్తుందని, మన సమన్వయం, విశ్వాసం, జట్ల సంసిద్ధతపైనే మన విజయం ఆధారపడి ఉంటుందన్నారు. ఇందులో ప్రతి ఒక్కరి పాత్ర, బాధ్యత ఉంటుందని, వాటిని నెరవేర్చినప్పుడే మనం విజయం సాధిస్తామన్నారు. 

మందుబాబులను నడిరోడ్డుపై నడిపిస్తూ మత్తు వదలగొట్టారు...

మందుబాబులను నడిరోడ్డుపై నడిపిస్తూ మత్తు వదలగొట్టారు...పీకల వరకు మద్యం సేవించి రోడ్డుపై ఇష్టానుసారంగా హల్చల్ సృష్టించిన మద్యం బాబుల మత్తును పోలీసులు వదలగొట్టారు. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలో మందుబాబులకు స్థానిక పోలీసులు తమదైనశైలిలో వినూత్న శిక్ష విధించారు. తప్పతాగి ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించిన తాగుబోతు యువకులను నడి రోడ్డుపై నడిపించుకుంటూ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తీసుకువెళ్లారు.

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ : హరీశ్ రావు ధ్వజం

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ : హరీశ్ రావు ధ్వజంతెలంగాణ రాష్ట్రానికి మొదటి విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని భారత రాష్ట్ర సమితి నేత, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆరోపించారు. నదీ జలాలు -కాంగ్రెస్ ద్రోహులు పేరిట ఆదివారం తెలంగాణ భవన్‌లో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణకు నంబర్‌ 1 విలన్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీయే అని ఆరోపించారు.

అంధకారంలో వెనెజువెలా రాజధాని - మొబైల్ చార్జింగ్ కోసం బారులు

అంధకారంలో వెనెజువెలా రాజధాని - మొబైల్ చార్జింగ్ కోసం బారులువెనెజువెలా రాజధాని కారకాస్‌లో అంధకారం నెలకొంది. వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు మదురోను తమ దారికి తెచ్చుకునేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ ట్రంప్ ఆదేశాల మేరకు అమెరికా సైన్యం కారకాస్‌పై మెరుపుదాడులు జరిపింది. ఈ దాడులతో వెనుజువెలా వాసులు భయంతో వణికిపోయారు. ముఖ్యంగా, అమెరికా సేనలు జరిపిన దాడుల్లో కీలకమైన మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యుత్ గ్రిడ్‌లు దెబ్బితిన్నాయి. దీంతో కారకాస్‌లో అంధకారం నెలకొంది. మొబైల్ చార్జింగ్ కోసం రాజధాని ప్రజలు గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో నిల్చొంటున్నారు. అలాగే, సూపర్ మార్కెట్లు మూతపడటంతో చిన్న దుకాణాల వద్ద ప్రజలు ఆహారం వేచి చూడాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది.

చాక్లెట్ ఆశ చూపించి ఏడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం

చాక్లెట్ ఆశ చూపించి ఏడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని తిరుపతి పట్టణంలో దారుణం జరిగింది. చాక్లెట్ ఆశ చూపించి ఏడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం జరిగింది. ఈ అఘాయిత్యానికి పాల్పడిన నిందితుడుని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని పోక్సో చట్టం కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఘటన తిరుపతి రూరల్ పరిధిలో వెలుగు చూసింది.

వెనెజువెలా అధ్యక్షుడి నిర్భంధం.. ఇక మీ వంతేనంటూ ప్రత్యర్థులకు ట్రంప్ హెచ్చరిక

వెనెజువెలా అధ్యక్షుడి నిర్భంధం.. ఇక మీ వంతేనంటూ ప్రత్యర్థులకు ట్రంప్ హెచ్చరికతన మాట వినని వెనెజువెలా అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను అమెరికా సైన్యం నిర్బంధించి న్యూయార్క్‌కు తరలించింది. ఈ చర్యకు పూనుకునే ముందు అమెరికా సైన్యం వెనెజువెలా రాజధాని కాకరస్‌పై మెరుపు దాడులు చేసింది. ఆ తర్వాత మదురో దంపతులను బంధించి న్యూయార్క్‌కు తరలించింది. ఈ చర్యను అనేక ప్రపంచ దేశాలు ముక్తకంఠంతో ఖండించాయి. కానీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం సమర్థించుకోవడమే కాకుండా, లాటిన్‌ అమెరికాలోని ప్రత్యర్థి దేశాలను హెచ్చరించారు.

ప్రభాస్‌తో నిధి అగర్వాల్.. ఆసక్తికర ఫోటో షేర్

ప్రభాస్‌తో నిధి అగర్వాల్.. ఆసక్తికర ఫోటో షేర్పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం 'ది రాజాసాబ్'. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ నెల 9వ తేదీన విడుదలకానుంది. హారర్ కామెడీ జానర్‌లో తెరకెక్కింది. మాళవికా మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్లు. చిత్రం విడుదల తేదీ సమీపిస్తుండటంతో ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో వేగం పెంచారు. ఈ క్రమంలో హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఓ ఆసక్తికర ఫోటోను షేర్ చేశారు. అందులో ఆమె ప్రభాస్‌తో కలిసి చిరునవ్వులు చిందిస్తోంది. ఇది ఏఐ ఫోటో కాదు.. అంటూ అమ్మడు క్యాప్షన్ కూడా ఇచ్చింది. ఈ పిక్‌ను ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్‌ విశేషంగా లైక్స్ చేస్తున్నారు.

టైమ్ మెషీన్‍‌లో ఒక రౌండ్ వేసి వింటేజ్ చిరంజీవిని చూస్తారు : అనిల్ రావిపూడి

టైమ్ మెషీన్‍‌లో ఒక రౌండ్ వేసి వింటేజ్ చిరంజీవిని చూస్తారు : అనిల్ రావిపూడిమన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రంలో టైమ్ మెషీన్‌లో ఒక రౌండ్ వేసి వింటేజ్ చిరంజీవిని చూస్తారని ఆ చిత్ర దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అన్నారు. మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రం ట్రైలర్‌ను తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి సరసన నయనతార హీరోయిన్‌గా నటించగా, విక్టరీ వెంకటేష్ అతిథి పాత్రలో మెరవనున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ నెల 12వ తేదీన ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది.

Nandini Reddy: మహిళలకు భద్రత లేదనిపిస్తోంది.. మహిళల దుస్తులపై నందినిరెడ్డి కామెంట్లు

Nandini Reddy: మహిళలకు భద్రత లేదనిపిస్తోంది.. మహిళల దుస్తులపై నందినిరెడ్డి కామెంట్లుతెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోని కొద్దిమంది ప్రముఖ మహిళా దర్శకులలో ఒకరైన నందిని రెడ్డి, ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మహిళల సమస్యల గురించి మాట్లాడారు. ఓ బేబీ, అన్నీ మంచి శకునములే, కళ్యాణ వైభోగమే వంటి చిత్రాలతో పేరుగాంచిన ఆమె, మహిళలపై భద్రత, స్వేచ్ఛపై తన బలమైన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. తన ఫీల్-గుడ్ చిత్రాల ద్వారా బలమైన, స్వతంత్ర మహిళలను నిరంతరం చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నించానని నందినిరెడ్డి అన్నారు. అయితే, దేశంలో ప్రస్తుత పరిస్థితి చూస్తుంటే మహిళలకు భద్రత లేదనిపిస్తోందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Ghantasala Review: అందరూ చూడతగ్గ ఘంటసాల బయోపిక్ చిత్రం- ఘంటసాల రివ్యూ

Ghantasala Review: అందరూ చూడతగ్గ ఘంటసాల బయోపిక్ చిత్రం- ఘంటసాల రివ్యూచిన్న గాయకుడినుంచి ఆటుపోటులను ఎదుర్కొని దిగ్గజ సంగీత దర్శకుడిగా ప్రపంచ స్థాయి లో పేరెన్నిగన్న ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు (ఘంటసాల) జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా ‘ఘంటసాల ది గ్రేట్’ అనే సినిమాను సి.హెచ్. రామారావు తెరకెక్కించారు. అన్యుక్త్ రామ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద ఓ మంచి పాట లాంటి సినిమాను శ్రీమతి సి.హెచ్. ఫణి నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో ఘంటసాల పాత్రను సింగర్ కృష్ణ చైతన్య పోషించారు. ఈ మూవీని జనవరి 2న ఘనంగా రిలీజ్ చేశారు.మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Sumanth Prabhas : సుమంత్ ప్రభాస్, నిధి ప్రదీప్ జంటగా గోదారి గట్టుపైన

Sumanth Prabhas : సుమంత్ ప్రభాస్, నిధి ప్రదీప్ జంటగా గోదారి గట్టుపైనమేమ్ ఫేమస్ తో స్ట్రాంగ్ డెబ్యు చేసిన న్యూ ఏజ్ యాక్టర్ సుమంత్ ప్రభాస్ 'గోదారి గట్టుపైన' సినిమాతో అలరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రం రెడ్ పప్పెట్ ప్రొడక్షన్స్ కు ఫస్ట్ వెంచర్. MR ప్రొడక్షన్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్‌లతో పాపులరైనా సుభాష్ చంద్ర దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. నిధి ప్రదీప్ కథానాయికగా అరంగేట్రం చేస్తుండగా, జగపతి బాబు, రాజీవ్ కనకాల కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. గోదారి గట్టుపైన ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తూ ఈ సినిమా టీజర్‌ను మేకర్స్ ఈరోజు లాంచ్ చేశారు.
