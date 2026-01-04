మిమ్మల్ని జట్టులోనుంచి తీసేస్తే మీరు ఇంకా ఏమి చేయగలరు? ముస్తాఫిజుర్
బంగ్లాదేశ్లో నెలకొన్న అస్థిరత కారణంగా కొందరు దుండగులు ఆ దేశంలో మైనార్టీలుగా ఉన్న హిందువులపై దాడులు చేస్తూ ఏమాత్రం కనికరం లేకుండా అమానుషంగా చంపేస్తున్నారు. ఈ దండగులు దాడిలో ఇప్పటికే ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026లో కోల్కతా ఫ్రాంచైజీ తరపున ఆడే బంగ్లాదేశ్ క్రికెటర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ను జట్టు నుంచి తొలగించారు.
దీనిపై రెహమాన్ స్పందించారు. 'మిమ్మల్ని జట్టులోంచి తీసేస్తే మీరు ఇంకా ఏమి చేయగలరు?' అని బంగ్లా మీడియాలో మాట్లాడుతూ అన్నాడు. ప్రస్తుతం అతడి ప్రతిస్పందన వైరల్గా మారింది. కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో ముస్తాఫిజుర్ రూ.9.2 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.
ఇటీవల బంగ్లాదేశ్లో హిందువులపై వరుస దాడుల నేపథ్యంలో భారత్తో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో ముస్తాఫిజుర్ను ఐపీఎల్లో ఆడించనుండటంపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. దీన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్న బీసీసీఐ.. బంగ్లా పేసర్ను రిలీజ్ చేయాలని కేకేఆర్ ఫ్రాంఛైజీని ఆదేశించింది. దీంతో అతడిని కోల్కతా జట్టు నుంచి రిలీజ్ చేసింది.