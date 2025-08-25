మంగళవారం, 26 ఆగస్టు 2025
Written By ఠాగూర్

సినిమాల్లోనే కాదు.. వ్యక్తిగతంగా లోపాలను వెతుకుతున్నారు : అనుపమ పరమేశ్వరన్

anupama parameswaran
సినిమాల్లోనేకాకుండా వ్యక్తిగత విషయాల్లోనూ లోపాలను శోధిస్తున్నారంటూ హీరోయిన్ పనుపమ పరమేశ్వరన్ అంటున్నారు. ఆమె తాజాగా నటించిన చిత్ర "పరదా". లేడీ ఓరియంటెడ్ మూవీ. ప్రవీణ్ కండ్రేగుల దర్శకుడు. ఈ చిత్రం ఇటీవల విడుదలైంది. ఈ చిత్రానికి ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న స్పందనపై చిత్ర బృందం సోమవారం హైదరాబాద్ నగరంలో థ్యాంక్స్ మీట్ నిర్వహించింది. ఇందులో అనుపమ పరమేశ్వరన్ మాట్లాడుతూ, కమర్షియల్ చిత్రాల్లో ఎన్ని తప్పులు ఉన్నా ప్రేక్షకులు పెద్దగా పట్టించుకోరని, కానీ, తమలాంటి వాళ్లు చేసిన ప్రయోగాత్మక, నాయికా ప్రాధాన్యత ఉన్న చిత్రాలలో మాత్రం తప్పులు వెతుకుతున్నారని నటి అనుపమ అన్నారు.
 
కొంతమంది వినోదాత్మక చిత్రాలకు ఇష్టపడితే, మరికొందరు కథాబలం ఉన్న సినిమాలను ఆదరిస్తారన్నారు. "పరదా" చిత్రాన్ని తాను ఎంతో ఇష్టపడి చేశారన్నారు. అయితే, కొందరు దీనిని ప్రయోగాత్మక చిత్రం అని చెబుతూనే అందులో లోపాలను వెతకడంపై దృష్టిపెడుతున్నారన్నారు. కమర్షియల్ చిత్రాల్లో వెయ్యి తప్పులున్నా ఎవరూ ప్రశ్నించరు. కానీ లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాల విషయానికి వచ్చేసరికి విమర్శలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సినిమా పరంగానే కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితం విషయంలోనూ ఇలాంటి ధోరణులో కనిపిస్తుంటాయి. కొత్తగా ఏదైనా ప్రయత్నిస్తే సగం మంది విమర్శిస్తుంటారు. మేం పడిన కష్టాన్ని గుర్తిస్తే ఇలాంటి కొత్త కథలకు మరింత ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది అని ఆమె అన్నారు. 

రండమ్మా రండి, మందులిచ్చేందుకు మీ ఊరు వచ్చా: ఎంత మంచి వైద్యుడో!!

రండమ్మా రండి, మందులిచ్చేందుకు మీ ఊరు వచ్చా: ఎంత మంచి వైద్యుడో!!ప్రభుత్వాసుపత్రులలో వైద్యులు అనగానే కేవలం ఆసుపత్రులలో వైద్యం చేసి వెళ్లిపోతుంటారని చెబుతుంటారు. కొన్నిచోట్ల కొంతమంది వైద్యులు అసలు అందుబాటులో వుండటం లేదని కూడా ఆరోపిస్తుంటారు ప్రజలు. ఐతే ఏలూరు జిల్లాలో ఓ ప్రభుత్వ వైద్యుడు మాత్రం ఇందుకు భిన్నంగా వున్నారు. అందరిచేత శభాష్ అనిపించుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఆయన ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా? ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలం పరిధిలో వున్న మారుమూల గ్రామాలకు తనే స్వయంగా వైద్య సిబ్బందితో కలిసి వెళ్తున్నారు. అక్కడ మైకులో ప్రజలకు మైకులో అనారోగ్య సమస్యలపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.

పెళ్లైన 30 ఏళ్లకు ప్రియుడు, అతడి కోసం భర్తను చంపేసింది

పెళ్లైన 30 ఏళ్లకు ప్రియుడు, అతడి కోసం భర్తను చంపేసిందివివాహేతర సంబంధాల కేసులు ఇటీవలి కాలంలో ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. తెలంగాణలోని నిర్మల్ జిల్లా వెల్మర్ గ్రామంలో మరో వివాహేతర సంబంధ హత్య కేసు వెలుగుచూసింది. పెళ్లైన 30 ఏళ్ల తర్వాత తన ప్రియుడు కోసం కట్టుకున్న భర్తను చంపేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. నిర్మల్ జిల్లా వెల్మర్ గ్రామంలో హరిచరణ్- భార్య నాగలక్ష్మి నివాసం వుంటున్నారు. వీరికి ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి సంతానం. ఐతే నాగలక్ష్మి ఇటీవలి కాలంలో తన భర్త కన్నుగప్పి ప్రియుడు మహేష్‌తో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా వివాహేతర సంబంధాన్ని సాగిస్తోంది. ఐతే వీరి వ్యవహారాన్ని భర్త కనిపెట్టడంతో ఇక అతడిని అడ్డు తొలగించుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది.

Nikki Bhati: భర్త విపిన్‌కి వివాహేతర సంబంధం? రీల్స్ కోసం నిక్కీ ఆ పని చేసిందా?

Nikki Bhati: భర్త విపిన్‌కి వివాహేతర సంబంధం? రీల్స్ కోసం నిక్కీ ఆ పని చేసిందా?అదనపు వరకట్నం కోసం నిక్కీ అనే వివాహితను ఆమె భర్త దహనం చేసాడన్న ఆరోపణల నేపధ్యంలో పోలీసులకు ఈ కేసు చిక్కుముడిలా తయారైంది. ఈ సంఘటన నిక్కీకి వున్న రీల్స్ తయారు చేసే అలవాటు వల్ల జరిగిందా? అనే వాదనలు కూడా వినబడుతున్నాయి. ఒకవైపు, నిక్కీ తల్లిదండ్రులు నిక్కీ భర్త విపిన్ భాటి కట్నం కోసం తమ కుమార్తెను దహనం చేశాడని ఆరోపిస్తుండగా, విపిన్ పొరుగువారు మాత్రం అతనిని సమర్థిస్తున్నారు. ఇంకోవైపు విపిన్‌కి మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం వున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. బాధిత మహిళ ఇతడిపై 2004లో కేసు కూడా పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

Vantara, దర్యాప్తు బృందానికి పూర్తిగా సహకరిస్తాము: వంతారా యాజమాన్యం ప్రకటన

Vantara, దర్యాప్తు బృందానికి పూర్తిగా సహకరిస్తాము: వంతారా యాజమాన్యం ప్రకటనగుజరాత్ లోని జామ్ నగర్ లో వున్న వంతారా జంతు సంరక్షణ కేంద్రంపై వచ్చిన ఆరోపణల నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు సిట్ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. దీనిపై వంతారా యాజమాన్యం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఆ ప్రకటనలో... గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాన్ని మేము అత్యంత గౌరవంగా అంగీకరిస్తున్నాము. వంతార పారదర్శకత, కరుణ మరియు చట్టాన్ని పూర్తిగా పాటించడానికి కట్టుబడి ఉంది. జంతువుల రక్షణ, పునరావాసం, సంరక్షణ మా లక్ష్యం మరియు దృష్టి కొనసాగుతుంది. ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి మేము పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తాము. మా పనిని నిజాయితీగా కొనసాగిస్తాము, ఎల్లప్పుడూ మా ప్రయత్నాలన్నింటిలోనూ జంతువుల సంక్షేమాన్ని కేంద్రంగా ఉంచుతాము.

ప్రియురాలి నోట్లో బాంబు పెట్టి పేల్చి చంపేసిన ప్రియుడు

ప్రియురాలి నోట్లో బాంబు పెట్టి పేల్చి చంపేసిన ప్రియుడుఅత్తగారింట్లో భారీ చోరీకి పాల్పడి ప్రియుడితో లేచిపోయిన ప్రియురాలు... చివరకు అతని చేతిలోనే హతమైంది. ప్రియురాలి నోటిలో బాంబు పెట్టి ప్రియుడు పేల్చడంతో ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది. కేరళ రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన ఈ సంఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?

శొంఠి పాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, మోతాదుకి మించి తాగితే?శొంఠి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఎంతో వుంది. కావల్సినంత మోతాదులో శొంఠిని పాలులో లేదా గోరువెచ్చని మంచినీటిలో వేసుకుని తాగితే పలు అనారోగ్య సమస్యలు దూరమవుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. శొంఠి పాలు జీర్ణక్రియకు చాలా మేలు చేస్తాయి. అజీర్ణం, గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను కూడా తగ్గిస్తుంది. శొంఠిలో శోథ నిరోధక గుణాలు పుష్కలం. శొంఠి పాలను తాగడం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల నొప్పులు, మైగ్రేన్ తలనొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి. శొంఠి పాలకు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు కూడా ఉపశమనం కలిగించే శక్తి వుంది.

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?

ఉదయం పూట గుండె పోటు వచ్చే ప్రమాదం అధికం, కారణాలు ఏమిటి?గుండె పోటు. ఇది పనిదినాల్లో ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల మధ్య వచ్చే ప్రమాదం అధికంగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్యలో ప్రమాదం 40 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ ది అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్‌లో ప్రచురించబడిన ఒక అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ పరిస్థితిని ఉదయం సమయపు గుండెపోటు అని కూడా అంటారు. అయితే, ఆదివారాలు, సెలవుల్లో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని ఆ అధ్యయనం చెబుతోంది. ఉదయం వేళ గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం పెరగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి.

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?

రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ పిల్ వేసుకున్న 18 ఏళ్ల యువతి మృతి, ఎందుకో తెలుసా?ఓ మతపరమైన వేడుకలో పాల్గొనేందుకు 18 ఏళ్ల యువతి రుతుక్రమం రాకుండా వుండేదుకు హార్మోన్ మాత్రలు వేసుకున్నది. ఆ తర్వాత ఆమె మృత్యువాత పడింది. ఢిల్లీలో జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మృతి చెందిన బాలిక డీప్ వెయిన్ థ్రాంబోసిస్ (DVT) అనే అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతోంది. లోతైన సిరలో రక్తం గడ్డకట్టిన సమస్యతో ఆమె బాధపడుతోంది. రుతుక్రమం జాప్యం అయ్యేందుకు ఆమె మాత్ర వేసుకోవడంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. తీవ్రమైన కాలు నొప్పి, వాపుతో బాధపడుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లింది. ఐతే అప్పటికే ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిచడంతో కన్నుమూసింది.

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలులెమన్ గ్రాస్ టీ. లెమన్ గ్రాస్ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది కనుక రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం, అపానవాయువు ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో మేలు చేస్తుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శరీర నొప్పులను వదిలించుకోవడానికి దీనిని తరచుగా తీసుకుంటారు.

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.
