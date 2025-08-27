Trump Tariffs: డొనాల్డ్ ట్రంప్ టరీఫ్లు.. ఏపీ రొయ్యల ఎగుమతిపై ప్రభావం తప్పదా?
అమెరికాకు రొయ్యల దిగుమతులపై ట్రంప్ విధించిన 50 శాతం సుంకాలు ఆగస్టు 27 నుండి అమలులోకి వస్తాయి. భారతదేశంలో అమెరికాకు అతిపెద్ద రొయ్యల ఎగుమతిదారు అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ నిర్ణయం వల్ల తీవ్రంగా దెబ్బతింటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది రైతులను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
రాష్ట్రంలో దాదాపు 3 లక్షల మంది రైతులు ఉప్పునీటి చెరువులలో భారీ పెట్టుబడులతో రొయ్యల పెంపకంపై ఆధారపడి ఉన్నారు. సుంకాల కారణంగా ధరలు బాగా తగ్గే అవకాశం ఉన్నందున, రొయ్యల రైతులు తమ ప్రస్తుత నిబద్ధతలు, ఖర్చులు ఉన్నప్పటికీ భారీ నష్టాలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని భయపడుతున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.20,000 కోట్ల విలువైన రొయ్యలను ఎగుమతి చేస్తుంది. అందులో రూ.16,000 కోట్లు అమెరికాకు వెళుతుంది. కొత్త సుంకం ఈ వాణిజ్యాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసే ప్రమాదం ఉంది. సాధారణంగా 20 నుండి 25 శాతం మధ్య ఉండే లాభాలను తుడిచిపెట్టే అవకాశం ఉంది.
రొయ్యల రైతులు ఇప్పటికే విద్యుత్, దాణా, భూమి ఛార్జీలు వంటి అధిక ఖర్చులతో పాటు రుణ చెల్లింపులతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. సుంకాల ప్రభావం వల్ల మనుగడ కోసం చేపల పెంపకం, కూరగాయల రిటైలింగ్ లేదా చిన్న తరహా వ్యాపారాలకు మారడం గురించి ఆలోచించాలని చాలా మందిని ఒత్తిడి చేసింది.
రైతు సంఘాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేశాయి. సంక్షోభం తీవ్రతరం కావడంతో, సకాలంలో మద్దతు మాత్రమే ఆంధ్రప్రదేశ్ రొయ్యల పరిశ్రమ భవిష్యత్తును కాపాడటానికి సహాయపడతాయని వారు అంటున్నారు.