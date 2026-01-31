Hyderabad: స్టార్టప్లలో ఏడు శాతం - GenAI హబ్గా హైదరాబాద్ ఆవిర్భావం
జనరేటివ్ ఏఐ ప్రత్యామ్నాయాల వైపు దూకుడుగా మళ్లడానికి అమేజాన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 30,000 ఉద్యోగాలను తొలగిస్తున్న తరుణంలో, హైదరాబాద్ ఈ రంగంలో వేగంగా దూసుకుపోతోంది. ఆర్థిక సర్వే 2025-26 ప్రకారం, భారతదేశంలోని జెన్ఏఐ స్టార్టప్లలో ఏడు శాతం హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాయి.
అప్లికేషన్లు, మౌలిక సదుపాయాలు, సేవల రంగంలో 60కి పైగా ఇలాంటి సంస్థలు పనిచేస్తుండటంతో, హైదరాబాద్ డీప్ టెక్ ఫండింగ్లో ఒక కొత్త పురోగతిని సాధిస్తోంది. నివేదికలో ఉదహరించిన నాస్కామ్ డేటా ప్రకారం, క్యాలెండర్ సంవత్సరం 2024లో ఈ ఫండింగ్ 78శాతం పెరిగింది. ప్రపంచంలోనే మూడవ అతిపెద్దదైన భారతదేశపు టెక్ స్టార్టప్ పర్యావరణ వ్యవస్థలో 35,000 వరకు సంస్థలు ఉన్నాయి.
గత సంవత్సరం ఒక్కదానిలోనే 2,000కు పైగా కొత్త సంస్థలు చేరాయి, వాటిలో 900 సంస్థలకు నిధులు సమకూరాయి. జెన్ఏఐ స్టార్టప్లు 2024 మొదటి అర్ధభాగంలో 240 నుండి గత సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగం నాటికి 890కి మూడు రెట్లు పెరిగాయి. వీటి మొత్తం నిధులు 990 మిలియన్ డాలర్లకు చేరుకున్నాయి.
కర్ణాటక 39 శాతంతో అగ్రస్థానంలో ఉండగా, ఆ తర్వాత మహారాష్ట్ర (14 శాతం), ఢిల్లీ (తొమ్మిది శాతం) ఉన్నాయి. అయితే తెలంగాణ ఏడు శాతం వాటా హర్యానా (ఆరు శాతం), తమిళనాడు (ఐదు శాతం) లతో పాటు హైదరాబాద్ ఎదుగుదలను సూచిస్తోంది.
అమేజాన్ వంటి సంస్థలలో జరుగుతున్న ప్రపంచవ్యాప్త ఉద్యోగ కోతలకు మధ్య హైదరాబాద్లోని జెన్ఏఐ పర్యావరణ వ్యవస్థ ఒక ఆశాకిరణంగా నిలుస్తోంది. ఇక్కడి స్టార్టప్లు ఉద్యోగాలను తొలగించడం లేదు, బదులుగా అత్యాధునిక సాంకేతికతలో ఉన్నత నైపుణ్యం గల ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తున్నాయని హైదరాబాద్కు చెందిన నెక్సాజెన్ ల్యాబ్స్ అనే ఏఐ సంస్థ సీఈఓ, ఐటీ నిపుణుడు డాక్టర్ రవి కుమార్ అన్నారు.
ఆర్థిక సర్వే ఉత్పాదకతను పెంచే జెన్ఏఐ, క్లౌడ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఏటా 30 శాతం వృద్ధి చెందుతున్న 6 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్, డేటా ఇంజనీరింగ్ వైపు ఐటీ-ఐటీఈఎస్ రంగంలో జరుగుతున్న నిర్మాణాత్మక మార్పును హైలైట్ చేసింది. ఐక్యరాజ్యసమితి మద్దతుతో నిర్వహించిన ఐటీయూ గ్లోబల్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇండెక్స్ 2024లో భారతదేశం 98.49 స్కోరుతో టైర్-1 స్థానాన్ని సాధించి, ప్రపంచంలోనే అత్యంత సైబర్-స్థితిస్థాపక దేశాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.