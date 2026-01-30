బెంగళూరు, చెన్నై కంటే హైదరాబాద్లో కాలుష్య స్థాయిలు ఎక్కువ
ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్కతాతో పోలిస్తే హైదరాబాద్లో వాయు నాణ్యత మెరుగ్గా ఉంది. అయితే, దక్షిణ భారత నగరాలలో, బెంగళూరు, చెన్నై కంటే హైదరాబాద్లో కాలుష్య స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వాయు కాలుష్య సూచిక, వాయు నాణ్యత నిర్వహణ అనే అంశంపై హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక సదస్సులో ఈ డేటాను పంచుకున్నారు.
కాలుష్య నియంత్రణ మండలి అధికారులు గత సంవత్సరాలతో పోలిస్తే కాలుష్యం తగ్గినట్లు చూపే గణాంకాలను సమర్పించారు. ఈ మెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ, ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి గణాంకాల ప్రకారం, హైదరాబాద్లో కాలుష్య స్థాయిలు ఇప్పటికీ ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
ఆమోదించబడిన నిబంధనల ప్రకారం, ప్రతి ఘనపు మీటరు గాలికి 40 మిల్లీగ్రాముల కాలుష్య కారకాలు సురక్షితమైనవిగా పరిగణిస్తారు. హైదరాబాద్లో ఈ స్థాయిలు 82 నుండి 88 మధ్య ఉన్నాయి. ఇది సాధారణ పరిమితికి దాదాపు రెట్టింపు.
సీపీసీబీ నిర్దేశించిన 60 మిల్లీగ్రాముల ధూళి కణాల పరిమితితో పోల్చినప్పుడు కూడా, హైదరాబాద్లో ఈ పరిమితి కంటే సుమారు 35 శాతం ఎక్కువగా ఉంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో, పీఎం 10 స్థాయిలు కనిష్టంగా 80 మిల్లీగ్రాముల నుండి గరిష్టంగా 105 మిల్లీగ్రాముల వరకు ఉన్నాయి.
ఐఐటి కాన్పూర్ నిర్వహించిన ఒక సర్వే హైదరాబాద్లో ఏడు ప్రధాన కాలుష్య హాట్స్పాట్లను గుర్తించింది. ఈ ప్రాంతాలలో కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడానికి కాలుష్య నియంత్రణ మండలి కొన్ని చర్యలను సూచించింది. గుర్తించిన హాట్స్పాట్లలో ఖైరతాబాద్-కోఠి, జీడిమెట్ల, బీహెచ్ఈఎల్-అమీర్పేట్, నాంపల్లి-చార్మినార్, మెహదీపట్నం-హైటెక్ సిటీ-కూకట్పల్లి, సికింద్రాబాద్-సైనిక్పురి, ఎల్బీ నగర్-కోఠి ఉన్నాయి.
2025లో హైదరాబాద్లో వాయు కాలుష్య స్థాయిలు ఫర్వాలేదనిపించే స్థాయి నుండి సంతృప్తికరమైన స్థాయి వరకు ఉన్నట్లు వర్ణించారు. అయితే, కాలుష్య రహిత రోజులు ఒక్కటి కూడా నమోదు కాలేదు.