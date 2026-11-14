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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (14:42 IST)

హమ్మయ్య.. మైక్రోసాఫ్ట్ సేవలు పునఃప్రారంభం

microsoft
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (14:42 IST)
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మైక్రోసాఫ్ట్ సేవలు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సేవలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా శుక్రవారం నుంచి నిలిచిపోయిన విషయం తెల్సిందే. ఈ నిలిచిపోయిన సేవలు ఎట్టకేలకు 36 గంటల తర్వాత తిరిగి రికవరీ అయ్యాయి. ఔట్‌లుక్, టీమ్స్‌తో సహా అన్ని సేవలను పునరుద్ధరించినట్లు మైక్రోసాఫ్ట్ టెక్‌ సంస్థ వెల్లడించింది. 
 
సాంకేతికంగా ఎదురైన సమస్యను పూర్తిగా పరిష్కరించామని, ఇకపై వినియోగదారులు ఈ-మెయిల్స్‌, ఇతర సేవలను యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చని తెలిపింది. ఔట్‌లుక్, టీమ్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ 365, కోపైలట్‌లను ఉపయోగించే కస్టమర్లపై ఇకపై ప్రభావం ఉండబోదని స్పష్టం చేసింది. ఈ అంతరాయం వల్ల 70కి పైగా దేశాలు ప్రభావితం అయిన నేపథ్యంలో కంపెనీ క్షమాపణలు చెప్పింది. సమస్యకు గల కారణాలపై వివరణాత్మక నివేదికను అందిస్తామని వెల్లడించింది.
 
మైక్రోసాఫ్ట్ సేవల్లో గురువారం రాత్రి నుంచి అంతరాయం నెలకొన్న సంగతి తెలిసిందే. దీనివల్ల వేలాది మంది వినియోగదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. మైక్రోసాఫ్ట్ మౌలిక సదుపాయాలపై ఆధారపడిన థర్డ్-పార్టీ సేవలు కూడా ప్రభావితమయ్యాయి. ఓపెన్‌ ఏఐ ఆంథ్రోపిక్‌ ఏఐ సేవల్లోనూ అంతరాయం నెలకొంది. ఈ సమస్యతో.. భారత్‌లో ఇండిగో, ఎయిరిండియా, ఆకాశా ఎయిర్‌ వంటి విమానయాన సంస్థల ఈ-మెయిల్‌ ఆధారిత కస్టమర్‌ సేవలకు ఆటంకం ఏర్పడింది. దీంతో పలు విమానాలు రద్దయ్యాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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