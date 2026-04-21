OPPO India నుంచి ఒప్పో ఎఫ్ 33 సిరీస్.. ఫీచర్స్ ఇవే..
ఒప్పో నుంచి ఒప్పో ఎఫ్ 33 సిరీస్ విడుదలైంది. ఈ సిరీస్లో ఒప్పో ఎఫ్ 33 ప్రో 5జీ, ఒప్పో ఎఫ్ 33 5జీ మోడళ్లు వున్నాయి. ఒప్పో ఎఫ్ సిరీస్ ప్రస్థానంలో అత్యంత కీలకమైన పరిణామంగా అభివర్ణించబడుతున్న ఈ సిరీస్, తన విభాగంలోనే అత్యుత్తమమైన 50ఎంపీ అల్ట్రా-వైడ్ సెల్ఫీ కెమెరా, IP69కె వాటర్ రెసిస్టెన్స్, 7000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ, కలర్ ఓఎస్ 16, జియో ధృవీకరించిన 5జీ ప్లస్ ప్లస్ కనెక్టివిటీ వంటి విశేషాలను మేళవించింది.
ఈ ఫోన్ సిరీస్ గురించి ఒప్పో ఇండియా కమ్యూనికేషన్స్ విభాగ అధిపతి గోల్డీ పట్నాయక్ మాట్లాడుతూ, ఎఫ్ సిరీస్ భారతదేశంలో మన్నికకు మారుపేరుగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకుంది ఇది వాస్తవ జీవిత అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపొందించబడిన స్మార్ట్ఫోన్. ఎఫ్33 సిరీస్ ఆ వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోవడమే కాకుండా, 100° FOV కలిగిన 50MP అల్ట్రా-వైడ్ సెల్ఫీ కెమెరాను, అత్యాధునిక AI ఇమేజింగ్ ఫీచర్లను జోడించడం ద్వారా నాణ్యతా ప్రమాణాలను మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేర్చింది. మన్నిక, అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీ... ఈ రెండింటిలో దేనినీ వదులుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా వినియోగదారులకు అందించడమే మా ప్రధాన లక్ష్యం," అని పేర్కొన్నారు.