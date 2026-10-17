భారతదేశంలో హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ సేవలను అందించేందుకు సిద్ధం.. ఎలాన్ మస్క్
భారతదేశంలో హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ సేవలను అందించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఎలాన్ మస్క్ నేతృత్వంలోని స్టార్లింక్ పునరుద్ఘాటించింది. తాము ఐదేళ్లకు పైగా భారతీయ నియంత్రణ సంస్థలు, పరిశ్రమ, ఆపరేటర్లతో కలిసి పనిచేశామని, అవసరమైన ప్రభుత్వ అనుమతులతోనే దేశంలో ప్రత్యేక మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించామని ఆ సంస్థ తెలిపింది.
ఎక్స్లో స్టార్లింక్ పెట్టిన పోస్ట్లో, అంతకుముందు శుక్రవారం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ జారీ చేసిన ప్రకటనను కూడా ట్యాగ్ చేసింది. ఆ ప్రకటనలో ముఖేష్ అంబానీ నేతృత్వంలోని ఆ సంస్థ, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్లో స్టార్లింక్తో సహా పోటీని స్వాగతిస్తున్నామని, అయితే ఈ రంగంలోని వారందరూ భారతీయ చట్టాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలని చెప్పింది.
స్టార్లింక్ ఎక్స్పై స్పందిస్తూ... "మేము భారతదేశంలోని నియంత్రణ సంస్థలు, పరిశ్రమ, ఆపరేటర్లతో 5+ సంవత్సరాలుగా సన్నిహితంగా పనిచేశాం. భారతీయ ట్రాఫిక్కు ప్రత్యేకంగా, సురక్షితంగా, భద్రంగా సేవలు అందించడానికి, అవసరమైన ప్రభుత్వ అనుమతులతోనే, దేశంలోనే ప్రత్యేక వ్యవస్థలు, గేట్వేలు మరియు ఇతర మౌలిక సదుపాయాలతో కూడిన నెట్వర్క్ను నిర్మించాం." భారతదేశాన్ని హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్తో అనుసంధానించడానికి తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని స్టార్లింక్ ఇంకా తెలిపింది.
భారతదేశ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్స్ మార్కెట్లో పోటీపై బహిరంగ వాగ్వాదం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో శుక్రవారం ఈ సంభాషణ జరిగింది. ఈ వివాదంలో మస్క్ దేశంలోని శాట్కామ్ రంగాన్ని విమర్శిస్తూ, పోటీ వాతావరణంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఏ సంస్థ వినియోగదారులకు ఉత్తమంగా సేవలు అందిస్తుందో తెలుసుకోవడానికి పోటీ మార్కెట్టే నిజమైన పరీక్ష అని తాము భావిస్తున్నట్లు రిలయన్స్ తెలిపింది.