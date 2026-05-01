తాజ్ ఎక్స్ప్రెస్పై దాడి ... ప్రయాణికుడికి గాయాలు (వీడియో)
జాతీయ రహదారి ఢిల్లీ నుంచి ఝాన్సీకి వెళుతున్న ఎక్స్ప్రెస్ రైలులో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దాడికి తెగబడ్డారు. ఈ దాడిలో పలువురు ప్రయాణికుడికి గాయాలయ్యాయి. ఢిల్లీ నుంచి ఝాన్సీ ప్రాంతాల మధ్య నడిచే తాజ్ ఎక్స్ప్రెస్ (నంబరు 12280)పై గుర్తు తెలియని దుండగులు ఐరన్ రాడ్తో దాడి చేయడంతో పెద్ద కలకలం చెలరేగింది.
ఢిల్లీ నుంచి బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే ఈ ఘటన జరిగింది. దుండగులు విసిరిన ఇనుప రాడ్ రైలు కిటికీ అద్దాన్ని ధ్వంసం చేసుకుని లోపలికి దూసుకొచ్చింది. దీంతో ఓ ప్రయాణికుడు తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఈ ఘటనపై ఇతర ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ, నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే, రైళ్లలో భద్రతా చర్యలు మరింతగా మెరుగుపరచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.