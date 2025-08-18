సెల్ఫీ కోసం కదిలే రైలు నుంచి ఫోన్ బైట పెట్టాడు, ఒకే ఒక్క దెబ్బతో సెల్ ఎగిరిపడింది (video)
సెల్ఫీల పిచ్చి ఎంతోమందిని సమస్యల్లోకి నెట్టివేస్తుంది. కొందరు ప్రాణాలను సైతం కోల్పోతున్నారు. మరికొందరు తమ సెల్ ఫోన్లతో పాటు గాయాలపాలవుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనకు సంబంధించిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది.
ఆ వీడియోలో ఓ వ్యక్తి వేగంగా కదిలి వెళ్తున్న రైల్లో నుంచి సెల్ఫీ తీసుకుంటున్నాడు. అతడలా సెల్ఫీ తీయడాన్ని పక్క రైలు బోగీలో వున్న మరో వ్యక్తి వీడియో తీస్తున్నాడు. రైలు చాలా వేగంగా వెళ్తోంది. ఇంతలో రైల్వే ట్రాక్ పక్కనే వున్న ఓ వ్యక్తి కర్ర పట్టుకుని రెల్లో సెల్ఫీ తీసుకుంటున్న వ్యక్తి చేతిపై ఒకే ఒక్క దెబ్బ వేసాడు. అంతే... చేతిలో నుంచి సెల్ ఫోన్ జారి కింద పడిపోయింది.
ఫోన్ కిందపడిపోవడంతో వేగంగా వెళ్తున్న రైల్లోని వ్యక్తి లబోదిబోమంటూ కనిపించాడు. సెల్ఫీ పిచ్చి ఆ విధంగా ఫోన్ పోయేలా చేయడమే కాకుండా గాయాన్ని కూడా మిగిల్చింది.