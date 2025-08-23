శనివారం, 23 ఆగస్టు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 23 ఆగస్టు 2025 (13:17 IST)

వార్ 2 పంపిణీతో బాగా నష్టపోయిన నాగ వంశీ, క్షమించండి అంటూ పోస్ట్

war 2 - Naga Vamsi
సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్ గా వుండే నిర్మాత నాగవంశీ వార్ 2 సినిమా తర్వాత సైలెంట్ అయ్యాడు. అందుకు కారణం ఆయన ఊహించిన దానికంటే కలెక్లను పడిపోవడమే తెలుగులో ఈ సినిమాను ఆయనే విడుదల చేశారు.  హృతిక్ రోషన్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన వార్ 2, YRF యొక్క కొనసాగుతున్న 'స్పై ఫ్రాంచైజ్' కొత్త భాగం కావడంతో, చాలా అభిమానుల మరియు అంచనాల మధ్య విడుదలైంది. అయితే, రజనీకాంత్ కూలీతో పాటు విడుదలైన ఈ గూఢచర్య థ్రిల్లర్ తమిళ యాక్షన్ చిత్రంతో పోలిస్తే తక్కువ మందిని ఆకర్షిస్తోంది. 
 
ఇప్పుడు, బాగా తగ్గిన కలెక్లన్లు అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం అనుకున్నంత ఎగ్జయిట్ మెంట్ ప్రేక్షకుల్లో కనిపించలేదు. తెలుగు పంపిణీదారు నాగ వంశీ ఇకపై సోషల్ మీడియాలో పోస్టింగ్ లనుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ప్రతి సినిమాకు ఆయన బాగా రియాక్ట్ అయ్యేవారు. కలెక్లన్లు, రివ్యూ రేటింగ్, సినిమా నిర్మాణ విలువలతో కూడిన విషయాలను నిక్కచ్చిగా పోస్ట్ లు పెడుతుండేవాడు. కానీ వార్ 2 నుంచి సెలైంట్ గా వున్నారు. 
 
తాజాగా ఊహాగానాలకు క్లారిటీ ఇస్తూ, నాగ వంశీ X (గతంలో ట్విట్టర్)లో పుకార్లను ప్రస్తావించారు. ఆయన తెలుగులో ఇలా రాసారు, "ఏంటి నన్ను చాలా మిస్ అవుతున్నారు.. వంశీ ఆది, వంశీ ఇది అని గ్రిప్పింగ్ కథనాలు తో ఫుల్ హడావిడి నడుస్తుంది... పర్లేదు, ఎక్స్‌లో మంచి రైటర్స్ ఉన్నారు. మీ అందరినీ నిరాశపరిచినందుకు క్షమించండి, కానీ ఇంకా ఆ టైం 10 సంవత్సరాలు రాలేదు... 10 సంవత్సరాలలో కనీసం 10 సినిమాల్లో... మా తదుపరి విహారయాత్ర మాస్ జాతరతో మీ అందరినీ కలుద్దాం అంటూ పోస్ట్ చేశారు.
 
ట్రేడ్ కథనాల ప్రకారం దాదాపు రూ. 80 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన తెలుగు వెర్షన్ ప్రాంతీయ మార్కెట్లో భారీ నష్టాలను చవిచూసింది. యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ 22 కోట్ల పరిష్కారంతో పంపిణీదారుని నష్టాలకు పరిహారం చెల్లించవచ్చని కూడా వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి. అయితే అందులో ఎంత నిజముందో వంశీ మాటల్లో త్వరలో తెలియనుంది.

Kerala: మహిళను నిప్పంటించి హత్య.. నిందితుడు కూడా మృతి.. ఎలా?

Kerala: మహిళను నిప్పంటించి హత్య.. నిందితుడు కూడా మృతి.. ఎలా?మూడు రోజుల క్రితం ఉత్తర కేరళ జిల్లాలో ఒక మహిళను నిప్పంటించి హత్య చేసిన 40 ఏళ్ల వ్యక్తి శనివారం ఆ దాడిలో కాలిన గాయాలతో మరణించాడని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడు కన్నూర్ జిల్లాలోని ఇరిక్కూర్ సమీపంలోని కుట్టవుకు చెందిన జిజేష్‌గా గుర్తించారు. వివరాల్లోకి వెళితే, కన్నూర్ జిల్లాలోని కుట్టియత్తూరులోని ఉరువాంచల్‌కు చెందిన అజీష్ భార్య ప్రవీణ (39)ను ఆగస్టు 20న జిజేష్ తన ఇంట్లో నిప్పంటించాడు. తరువాత ఆమె ఆగస్టు 21న ఆసుపత్రిలో మరణించింది.

Isro: భారతీయ అంతరిక్ష్ స్టేషన్ మాడ్యుల్ నమూనా ప్రారంభించిన ఇస్రో

Isro: భారతీయ అంతరిక్ష్ స్టేషన్ మాడ్యుల్ నమూనా ప్రారంభించిన ఇస్రోభారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ శుక్రవారం రెండు రోజుల జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా భారతీయ అంతరిక్ష్ స్టేషన్ (బీఏఎస్) మాడ్యూల్ నమూనాను ఆవిష్కరించింది. భారతదేశం 2028 నాటికి బీఏఎస్ మొదటి మాడ్యూల్‌ను ప్రారంభించాలని యోచిస్తోంది. ఇది కక్ష్య ప్రయోగశాలలను నిర్వహిస్తున్న ఎంపిక చేసిన దేశాల సమూహంలోకి ప్రవేశించడాన్ని సూచిస్తుంది.

Godavari : భారీ వర్షాలు- ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న గోదావరి, కృష్ణానదులు

Godavari : భారీ వర్షాలు- ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న గోదావరి, కృష్ణానదులుగత కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలోని ఎగువ పరివాహక ప్రాంతాలలో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఎగువ ప్రాజెక్టుల నుండి భారీగా నీరు వచ్చి చేరుతుండడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రెండు ప్రధాన నదులైన గోదావరి, కృష్ణలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. శుక్రవారం రాత్రి 10:00 గంటల నాటికి, ధవళేశ్వరం వద్ద ఉన్న సర్ ఆర్థర్ కాటన్ బ్యారేజీ నుండి 13.25 లక్షల క్యూసెక్కుల గోదావరి నది నీటిని విడుదల చేస్తూనే ఉంది. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున 3:00 గంటలకు ముందు జారీ చేయబడిన రెండవ వరద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది.

నా తండ్రి హెల్మెట్ ధరించి వుంటే ఇంత జరిగేది కాదు.. హోంగార్డు కుమారుడి సందేశం వైరల్

నా తండ్రి హెల్మెట్ ధరించి వుంటే ఇంత జరిగేది కాదు.. హోంగార్డు కుమారుడి సందేశం వైరల్మూడు రోజుల క్రితం ఒక హోంగార్డు కుమారుడు తన తండ్రి హెల్మెట్ ధరించకపోవడంతో రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించాడని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన సందేశం వైరల్ అయింది. అన్నమయ్య జిల్లాలో పోస్ట్ చేసిన 50 ఏళ్ల హోంగార్డు ఈశ్వర్ నాయక్ ఆగస్టు 18న మదనపల్లెకు వెళుతుండగా, సిమెంట్ లోడుతో కూడిన లారీ అతన్ని ఢీకొట్టింది. నాయక్ అక్కడికక్కడే మరణించాడు.

Telanagana doctor posts: తెలంగాణలో 1,623 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల నియామకానికి నోటిఫికేషన్

Telanagana doctor posts: తెలంగాణలో 1,623 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల నియామకానికి నోటిఫికేషన్తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుక్రవారం 1,623 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేయడంతో తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్‌లో స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల సంఖ్య పెరగనుంది. 1,623 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ల నియామకానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని ఆరోగ్య మంత్రి సి దామోదర్ రాజ నర్సింహ వైద్య- ఆరోగ్య సేవల నియామక బోర్డు (MHSRB)ని ఆదేశించారు. శుక్రవారం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?

అల్లం టీ తాగితే అధిక బరువు తగ్గవచ్చా?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీ తాగి చూడండి, తేడా తెలుస్తుంది అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది.

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్

శక్తినిచ్చే ఖర్జూరం పాలు, మహిళలకు పవర్ బూస్టర్ఖర్జూరంలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. ఇది చర్మాన్ని బలోపేతం చేసి కాంతివంతంగా మారుస్తుంది. కేశాలను దృఢంగా మార్చి నిగనిగలాడేట్లు చేస్తుంది. ఇది మెరుగైన రక్త ప్రసరణను ప్రోత్సహించి రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఇంకా ఏమేమి ఉపయోగాలున్నాయో తెలుసుకుందాము. ఖర్జూరం పాలు తాగుతుంటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అందుకే దీన్ని పవర్ బూస్టర్ అంటారు. ఖర్జూరం పాలకు చర్మాన్ని కాంతివంతం చేసే శక్తి వుంది. రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్‌ను పెంచి ఆరోగ్యవంతం చేస్తుంది. రక్తపోటును నియంత్రించి అద్భుత శక్తినిస్తుంది. ఇది దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది.

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌

అబోట్ నుంచి నిరంతర గ్లూకోజ్ రీడింగులు అలర్ట్‌లతో కూడిన నెక్స్ట్-జెన్ ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్‌అబోట్, గ్లోబల్ హెల్త్కేర్ కంపెనీ ఈ రోజు ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే 2 ప్లస్ సెన్సార్ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది, ఇది ఫ్రీస్టైల్ లిబ్రే పోర్ట్‌ఫోలియోలో తాజా ఆవిష్కరణగా నిలిచే ఈ పరికరం, ప్రతి నిమిషం వినియోగదారుడి స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు నేరుగా ఆటోమేటిక్ గ్లూకోజ్ రీడింగులను అందిస్తుంది. దీని ద్వారా డయాబెటిస్ ఉన్న వ్యక్తులు తమ పరిస్థితిని మరింత విశ్వాసం, ఖచ్చితత్వం, సులభతతో నియంత్రించగలరు. ఇకపై స్కాన్ చేయకుండా గ్లూకోజ్ రీడింగులు వీక్షించే సౌకర్యంతో పాటు, తక్కువ లేదా అధిక గ్లూకోజ్ స్థాయిలు2 గుర్తించినప్పుడు వినియోగదారుల స్మార్ట్‌ఫోన్‌లకు తక్షణ హెచ్చరికలు చేరతాయి.

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండి

ఈ ఆయుర్వేద సూపర్‌ఫుడ్‌లతో రుతుపవనాల వల్ల వచ్చే మొటిమలకు వీడ్కోలు చెప్పండిమారుతున్న సీజన్ తేమ, ఉష్ణోగ్రత పరంగా మార్పులను తెస్తుంది, ఇవి తరచుగా స్వేద రంధ్రాలు మూసుకుపోవడం, చర్మం పై అదనపు నూనె ఉత్పత్తి చేయటం , నిరంతర పగుళ్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. మనం చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారిస్తాం, కానీ మనం తరచుగా ఆహారం యొక్క ప్రభావాన్ని విస్మరిస్తాము. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, రుతుపవనాల సమయంలో వచ్చే కాలానుగుణ మార్పులు దోషాలను, ముఖ్యంగా వాత, పిత్త దోషాలను తీవ్రతరం చేస్తాయి. మొటిమలు లేదా దద్దుర్లు వంటి చర్మ సమస్యలకు దారితీస్తాయి.

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

తెల్ల నువ్వులతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుతెల్ల నువ్వులు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. గుండె జబ్బులు, మధుమేహం, ఆర్థరైటిస్ నుండి ఇవి రక్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా మహిళలు ఈ తెల్ల నువ్వులు తీసుకుంటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తెల్ల నువ్వుల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటుంది కనుక గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. తెల్ల నువ్వులు తింటుంటే కొలెస్ట్రాల్, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. నువ్వులలో మెగ్నీషియం అధికం, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. నువ్వులులో ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని పెంచే అనేక పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఎర్ర రక్త కణాలను తయారు చేయడానికి, శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు నువ్వులు మేలు చేస్తాయి.
