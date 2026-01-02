రూ.1.44 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్.. ఏంటది?
గత యేడాది బీహార్ రాష్ట్రంలో ఓ రైలులో జరిగిన రూ.1.44 కోట్ల విలువ చేసే బంగారం దోపిడీ కేసులో ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ఇన్వెస్టిగేషన్ అధికారికి, ఈ దోపిడీ ముఠాకు సంబంధం ఉంటడంతో పాటు దోపిడీ కేసులో దర్యాప్తు అధికారే కీలక పాత్ర పోషించినట్టు వెల్లడైంది. దీంతో పోలీసులు దర్యాప్తు అధికారిని అరెస్టు చేశారు.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, కోల్కతాకు చెందిన బంగారు వ్యాపారి ధనంజయ్ గతేడాది నవంబర్లో హౌరా - బికనీర్ ఎక్స్ప్రెస్లో జైపుర్ వెళ్తున్న సమయంలో గయా స్టేషన్లో పోలీస్ యూనిఫాం ధరించిన నలుగురు వ్యక్తులు రైలు ఎక్కారు. వారిలో ఇద్దరు ఆ వ్యాపారి పక్కన కూర్చున్నారు. మాటల్లో భాగంగా అతడి వ్యాపారం, అతడి వద్ద ఉన్న బంగారానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకున్నారు. అతడు నిద్రపోతున్న సమయంలో బంగారు బిస్కెట్లను దొంగలించారు.
దోపిడీ ఘటనపై బాధితుడు పాట్నా రైల్వే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో కేసు నమోదు చేసుకున్న అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. దర్యాప్తు సమయంలో రైల్వే అధికారుల కాల్ రికార్డింగ్స్ పరిశీలిస్తుండగా ఈ దోపిడీలో గయా జీఆర్పీ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ రాజేష్ కుమార్ సింగ్, ఇతర సిబ్బంది ప్రమేయం ఉన్నట్లు గుర్తించామని జీఆర్పీ సీనియర్ అధికారి వెల్లడించారు. ఈ కేసులో రాజేష్ కుమార్ సింగ్ను అరెస్టు చేసి, జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి పంపామన్నారు. ఈ దోపిడీతో సంబంధమున్న ఇతర అధికారుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్టు తెలిపారు.