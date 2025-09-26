2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అల్పాహార పథకం
తమిళనాడు సర్కారు ప్రేరణతో 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని పాఠశాల పిల్లల కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకంను ప్రారంభిస్తుందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గురువారం ప్రకటించారు. తమిళనాడు ప్రభుత్వం విద్య, పోషకాహారం, సంక్షేమంలో సాధించిన విజయాలను ప్రదర్శించడానికి నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్తో పాటు రేవంత్ రెడ్డి కూడా హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా విద్య, పోషకాహారం, క్రీడలలో తమిళనాడు సాధించిన విజయాలను రేవంత్ రెడ్డి కొనియాడారు, దశాబ్దాల నాటి పాఠశాల భోజన పథకాన్ని హైలైట్ చేశారు. ఉచిత అల్పాహారం, బాలబాలికలకు స్కాలర్షిప్లు, నైపుణ్య అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వంటి రాష్ట్ర కార్యక్రమాలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిరూపం కావడానికి అర్హమైనవని ఆయన అన్నారు.
ప్రగతిశీల సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేసినందుకు స్టాలిన్ను అభినందిస్తూ, ఇటువంటి కార్యక్రమాలు విద్యార్థులను గుర్తించడమే కాకుండా అభ్యాస ఫలితాలను మెరుగుపరచడంలో సాయపడుతుందని తెలిపారు.