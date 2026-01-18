ప్రయాగ్ రాజ్ - మేడారంకు పోటెత్తిన భక్తులు.. ఎందుకు?
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రయాగ్ రాజ్కు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మేడారంకు భక్తులు పోటెత్తారు. మౌని అమావాస్య సందర్భంగా ప్రయాగ్ రాజ్లోని త్రివేణి సంగమం వద్ద పుణ్య స్నానాలు చేసేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. అలాగే, మేడారం జాతరకు భక్తులు తమ మొక్కులను తీర్చుకునేందుకు తండోపతండాలుగా కదిలివచ్చారు. దీంతో ఈ రెండు ప్రాంతాలు సందడిగా మారిపోయింది.
మౌని అమావాస్య సందర్భంగా ఆదివారం తెల్లవారుజాము నుంచి త్రివేణి సంగమంలో 1.3 కోట్లకు పైగా భక్తులు పుణ్య స్నానాలు ఆచరించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మాఘమేళా పవిత్ర స్నానాల కోసం మొత్తం 12,100 అడుగుల పొడవైన స్నానపు ఘాట్లను నిర్మించామని, ప్రజలకు అవసరమైన అన్ని ప్రాథమిక సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. సాధారణ, ట్రాఫిక్ పోలీసులతో పాటు ఏదైనా అత్యవసర కేసుల్లో సాయం అందించేందుకు వైద్య నిపుణుల బృందాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పారు. భద్రతా నియమాలు పాటిస్తూ, అధికారులకు సహకరించాలని భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
మరోవైపు, మహాజాతరకు ముందే మేడారానికి భక్తులు పోటెత్తారు. వరుస సెలవులు కావడంతో భారీగా రద్దీ నెలకొంది. దీంతో వనదేవతలు సమ్మక్క, సారలమ్మ గద్దెల ప్రాంగణం కిటకిటలాడుతోంది. భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకుంటున్నారు. మరోవైపు సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన ఆదివారం మేడారంలో మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటుచేశారు.