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ముంబైలో ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ.. స్కూల్స్, కాలేజీలు మూసివేత (video)
భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలుల నేపథ్యంలో భారత వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయడంతో, మంగళవారం ఉదయం ముంబై నగరంలో ఆకాశం మేఘావృతమై బలమైన గాలులు వీచాయి. ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా మంగళవారం నాడు ముంబైలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్, మున్సిపల్ పాఠశాలలు, కళాశాలలు మూసివేయబడతాయని అధికారులు తెలిపారు. సోమవారం కురిసిన ఎడతెరిపి లేని వర్షాల కారణంగా ముంబై, దాని పొరుగు జిల్లాల్లో జనజీవనం దాదాపు స్తంభించిపోయింది.
Mumbai Rains
అనేక రోడ్లు నీట మునిగిపోగా, చెట్లు నేలకూలాయి. అలాగే గోడలు, భారీ హోర్డింగ్లు కూలిపోయిన ఘటనలు కూడా చోటుచేసుకున్నాయి. కొండచరియలు విరిగిపడిన ప్రదేశంలో భద్రతా తనిఖీలు పూర్తయిన తర్వాత రాత్రి 10:10 గంటలకు ట్రాఫిక్ పునరుద్ధరించబడిందని మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర రోడ్డు అభివృద్ధి సంస్థకు చెందిన ఒక ఉన్నతాధికారి తెలిపారు. సహ్యాద్రి పర్వతాల గుండా వెళ్లే 'మిస్సింగ్ లింక్' ప్రాజెక్టులో అత్యంత పొడవైన సొరంగం అయిన టన్నెల్ 2 బయటి మార్గం వద్ద సోమవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో కొండచరియలు విరిగిపడటంతో, ముంబై వైపు వెళ్లే రహదారిని మూసివేసి ఉంచారు.
సోమవారం పూణే జిల్లాలో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా జరిగిన వేర్వేరు ఘటనల్లో కొండచరియలు విరిగిపడటం, గోడ కూలడం వల్ల ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులతో సహా నలుగురు మరణించారు. అలాగే మరో ఇద్దరు వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయారు.
ఈ పరిస్థితుల దృష్ట్యా అధికారులు 500 మందికి పైగా ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. భారీ వర్షాల వల్ల జిల్లావ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయని, ఇందులో మావల్ తహసీల్లోని పటాన్ గ్రామంలో జరిగిన ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు మరణించారని అధికారులు తెలిపారు.
మహారాష్ట్ర పుణే జిల్లా లోనావాలో వర్ష బీభత్సం..— RTV (@RTVnewsnetwork) July 7, 2026
24 గంటల్లో రికార్డు స్థాయిలో 67 సెం.మీ (670 మి.మీ) వర్షపాతం నమోదు
భిరా, తంహిని, షిర్గాన్, అంబోన్, ఖోపోలి ఏరియాల్లో 500 మి.మీ. కంటే ఎక్కువగా కురిసిన భారీ వానలు
లోనావా పరిసర ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షపు నీరంతా ఉధృతంగా భీమా… pic.twitter.com/n1uz8ouXm2
Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !
నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం విడుదలకి ముందు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అప్పటి నుండి, ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి చిత్ర బృందం వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. మొదటగా, హిందీ వెర్షన్ కోసం 'బుక్మైషో' లో 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' (BOGO) ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత, సినిమా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో నిడివిని సుమారు 15 నిమిషాల పాటు తగ్గించారు.
Ntr: అఖిల్ అక్కినేని రీఎంట్రీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్
అఖిల్ నటించిన రూరల్ యాక్షన్-రొమాన్స్ 'లెనిన్' చిత్రానికి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్ అందించి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. శ్రీరామపురం గ్రామం, భరతమిట్టల నేపథ్యంలో సాగే కథకు ఆయన నాంది పలికారు. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వంలో, అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన ఈ చిత్రం, గ్రామ కలహాల మధ్య కుటుంబ కలహాలు, యుద్ధాలు, ప్రేమకథను అనుసరిస్తుంది.
రాత్రి తాగుతావు, పొద్దున్నే వాగుతావు, ఒక్క మంచి పనైనా చేసావా?: ప్రకాష్ రాజ్ పైన బండ్ల పంచ్లు
జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ లక్ష్యంగా విమర్శనాస్త్రాలు సంధిస్తున్న ప్రకాష్ రాజ్ పైన సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేష్ తనదైన శైలిలో పంచ్ డైలాగులు కొట్టారు. ఆయన ఎక్స్ పేజీలో జోడిస్తూ... రాత్రి తాగుతావు.. పొద్దున్నే వాగుతావు.. నీ జీవితంలో ఒక్క మంచి పనైనా చేశావా. నీకు వ్యాపారం లేదు, ఒక సినిమా లేదు. పనికిరాని పోస్టులు చేయడమే నీ దినచర్య. నీ పని నువ్వు చూసుకుని, సంతోషంగా బతుకు. అనవసరంగా ఇతరుల గురించి నోరు పారేసుకుని.. నీ విలువను నువ్వే తగ్గించుకోకు అంటూ బండ్ల గణేష్ ట్వీట్ చేసారు. ఇది కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
రామాయణంలో శ్రీరాముడి తొలి లుక్కు వెనుక ఉన్న ఆభరణాలను ఆవిష్కరించిన ట్రైబ్ అమ్రపాలి
ప్రపంచం మొత్తం రామాయణం చిత్రంలో శ్రీరాముడిగా నటించిన రణబీర్ కపూర్ తొలి రూపాన్ని వీక్షిస్తున్న ఈ సమయంలో, ఆ రూపానికి వెనుక ఉన్న కళాత్మకత, వారసత్వం, నైపుణ్యానికి సంబంధించిన ఒక విశేష కథ కూడా వెలుగులోకి వస్తోంది. ఈ మహత్తర పురాణ గాథకు అధికారిక ఆభరణాల భాగస్వామిగా ఉన్న ట్రైబ్ అమ్రపాలి, చిత్రంలోని పాత్రలకు అలంకరించిన సున్నితమైన, అద్భుతమైన ఆభరణాలను రూపొందించింది. శతాబ్దాల నాటి పురాణాలు, ప్రతీకలు, భారతీయ శిల్పకళను నేటి తరానికి అనువైన దృశ్యభాషగా మార్చింది.