వారణాసిలో దేవ దీపావళి వేడుకలు... 11లక్షలకు పైగా దీపాలు
వారణాసిలో మంగళవారం దేవ దీపావళి వేడుకలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. సుమారు 10 నుండి 15 లక్షల మంది భక్తులు, పర్యాటకులు తరలిరానున్న నేపథ్యంలో, ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విస్తృత ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. ఈ వేడుకలకు రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి జైవీర్ సింగ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారు.
Dev Deepawali
సాయంత్రం 5:15 నుండి 5:45 గంటల మధ్య నగరవ్యాప్తంగా 11 లక్షలకు పైగా దీపాలను వెలిగించనున్నారు. వీటిలో 10 లక్షల మట్టి ప్రమిదలు, ఒక లక్ష ఆవు పేడతో చేసిన దీపాలు ఉన్నాయి. కాశీలోని 88 ఘాట్ల వద్ద 83 కమిటీల ఆధ్వర్యంలో 5 లక్షల దీపాలను, గంగా నది అవతలి ఒడ్డున ఉన్న ఇసుక తిన్నెలపై 3.5 లక్షల దీపాలను, అలాగే నగరంలోని 103 కుండ్ల (కొలనుల) వద్ద 2.5 లక్షల దీపాలను వెలిగించనున్నారు.
అంతేకాకుండా, పండిట్ మదన్ మోహన్ మాలవ్య, బిస్మిల్లా ఖాన్, గిరిజా దేవి వంటి కాశీకి చెందిన ప్రముఖ వ్యక్తుల స్మృత్యర్థం పుష్కర్ తటాకం వద్ద 2,100 దీపాలను వెలిగించనున్నారు. దీపారాధన కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత, సాయంత్రం 6:00 నుండి 7:00 గంటల వరకు ప్రధాన ఘాట్ల వద్ద 'భవ్య మా గంగా హారతి' నిర్వహించబడుతుంది.
సాంప్రదాయం, ఆధునిక సాంకేతికతల కలయికతో, సాయంత్రం 7:20 గంటలకు చేత్ సింగ్ ఘాట్ వద్ద 25 నిమిషాల పాటు 3D ప్రొజెక్షన్ మ్యాపింగ్ మరియు లేజర్ షో ప్రదర్శించబడుతుంది. రాత్రి 8:00 గంటలకు, గంగానదిపై ఆకాశంలో 2,100 స్వదేశీ డ్రోన్లతో 10 నిమిషాల పాటు ప్రదర్శన ఉంటుంది.
ఇందులో శివుడు, మహేశ్వర సూత్రాలు, గంగావతరణం వంటి దృశ్యాలను ఆవిష్కరిస్తారు. దీని తర్వాత, రాత్రి 8:30 గంటలకు లలితా ఘాట్ ఎదురుగా పర్యావరణహితమైన గ్రీన్ ఫైర్వర్క్స్ (కాలుష్య రహిత బాణసంచా) ప్రదర్శన ఉంటుంది. దశాశ్వమేధ ఘాట్ వద్ద, కార్గిల్ యుద్ధ వీరులకు అంకితం చేస్తూ నిర్వహించే మహా హారతి కోసం గంగా సేవా నిధి సంస్థ ఆ ప్రాంతాన్ని 21 క్వింటాళ్ల పూలతో, 51,000 దీపాలతో అలంకరించనుంది.
21 మంది పూజారులు, 42 మంది దేవ కన్యలచే నిర్వహించబడే ఈ కార్యక్రమం, అమర జవాన్ జ్యోతి ప్రతిరూపం వద్ద పుష్పగుచ్ఛం సమర్పణతో పాటు ఆన్లైన్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కూడా చేయబడుతుంది. మరోవైపు, గంగోత్రి సేవా సమితి 108 కిలోల అష్టధాతు విగ్రహంతో పాటు 151 లీటర్ల పాలతో మా గంగాదేవిని ప్రతిష్ఠిస్తుంది. అదే సమయంలో, శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ ధామ్లో పూల రంగోలీలు, సరళీకృత దర్శన సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయబడతాయి.
భారీ రద్దీని నియంత్రించడానికి, అధికారులు ఘాట్లను 20 విభాగాలుగా, ఎదురుగా ఉన్న ఇసుక ప్రాంతాన్ని 14 విభాగాలుగా విభజించి, కట్టుదిట్టమైన భద్రత మరియు జన నియంత్రణ చర్యలను చేపట్టారు. జ్యోతిష్యుడు పండిట్ ఋషి ద్వివేది ప్రకారం, దీపావళి తర్వాత పదిహేను రోజులకు వచ్చే కార్తీక పౌర్ణమి నాడు దేవ దీపావళిని జరుపుకుంటారు.
గంగా మహా హారతిని వీక్షించడానికి దేవతలు కాశీ ఘాట్లకు దిగివస్తారని నమ్ముతారు. అందుకే ఈ పండుగకు దేవతల దీపావళి అనే పేరు వచ్చింది. శివపురాణంలో ప్రస్తావించబడిన ఈ పండుగ, రాక్షసుడైన త్రిపురాసురుడిపై శివుడు సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా జరుపుకుంటారు.
మరో సంప్రదాయం ప్రకారం, ఇది అమరవీరులైన సైనికులను గౌరవించడంతో ముడిపడి ఉంది. పంచగంగా ఘాట్ వద్ద ప్రారంభమైన దీపదానం, ఇప్పుడు కాశీలోని ప్రధాన ఘాట్లను, జలాశయాలను వెలిగిస్తోంది. హోటళ్లు, హోమ్స్టేలు, నదీ పడవలు దాదాపు పూర్తిగా నిండిపోవడంతో, ఉత్సవాలకు ముందు ప్రధాన ప్రభుత్వ భవనాలు, రహదారులను కూడా త్రివర్ణ సర్పిలాకార దీపాలతో అలంకరించారు.