నీట్ ప్రశ్నపత్రం సూత్రధారులను కఠినంగా శిక్షిస్తాం : ప్రధాని మోడీ (వీడియో)
నీట్ యూజీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీకేజీపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్పందించారు. ప్రశ్నపత్రం లీక్ కావడం సాధారణ విషయం కాదన్నారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు ఎంతో బాధాకరమైన విషయమన్నారు. విద్యార్థులు ఒక యేడాది సంవత్సరాన్ని కోల్పోరాదని తమ పూర్తి శక్తిని ఉపయోగించి 22 లక్షల మందికి తిరిగి పరీక్షను నిర్వహించామని ఆయన గుర్తు చేశారు.
పేపర్ లీకేజీ ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు అనేక గట్టి చర్యలు తీసుకున్నామని, దోషులను పట్టుకుని జైల్లో పెట్టామని తెలిపారు. దీనిపై కేంద్ర మంత్రి మండలిలో చర్చించి, ఇతరుల సూచనల తర్వాత ఈ బిల్లును పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో వీలైనంత త్వరగా ప్రవేశపెడతామని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ మేరకు గురువారం రాత్రి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సోషల్ మీడియాలో వైదికగా ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు.
నీట్ లీకేజీపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 23, 2026
ప్రశ్నాపత్రం లీక్ కావడం సాధారణ విషయం కాదు.. లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు ఎంతో బాధాకరమైన విషయం
విద్యార్థుల ఒక సంవత్సరం వృథా కాకూడదని తమ పూర్తి శక్తిని ఉపయోగించి, 22 లక్షల మందికి పరీక్షలు నిర్వహించాం
పేపర్ లీకేజీ ఘటనకు… https://t.co/bzSuN0sGIR pic.twitter.com/LUtdf1dj1G