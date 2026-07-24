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  4. Paper Leaks A Serious Concern : PM Modi Promises Tougher Measures
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (11:29 IST)

నీట్ ప్రశ్నపత్రం సూత్రధారులను కఠినంగా శిక్షిస్తాం : ప్రధాని మోడీ (వీడియో)

Modi
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (11:29 IST)
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నీట్ యూజీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీకేజీపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ స్పందించారు. ప్రశ్నపత్రం లీక్ కావడం సాధారణ విషయం కాదన్నారు. లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు, వారి తల్లిదండ్రులకు ఎంతో బాధాకరమైన విషయమన్నారు. విద్యార్థులు ఒక యేడాది సంవత్సరాన్ని కోల్పోరాదని తమ పూర్తి శక్తిని ఉపయోగించి 22 లక్షల మందికి తిరిగి పరీక్షను నిర్వహించామని ఆయన గుర్తు చేశారు. 
 
పేపర్ లీకేజీ ఘటనకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు అనేక గట్టి చర్యలు తీసుకున్నామని, దోషులను పట్టుకుని జైల్లో పెట్టామని తెలిపారు. దీనిపై కేంద్ర మంత్రి మండలిలో చర్చించి, ఇతరుల సూచనల తర్వాత ఈ బిల్లును పార్లమెంట్‌ సమావేశాల్లో వీలైనంత త్వరగా ప్రవేశపెడతామని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ మేరకు గురువారం రాత్రి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సోషల్ మీడియాలో వైదికగా ఓ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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