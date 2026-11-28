తిరుపరంకుండ్రం కొండపై దీపం... వెట్రివేల్ మురుగనుక్కు అరోగరా ప్రధాని ట్వీట్
మదురైలోని తిరుపరంకుండ్రం కొండపై ఉన్న వివాదాస్పద దీపతూన్ స్తంభంపై శనివారం కార్తీక దీపాన్ని వెలిగించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించిన కొన్ని గంటల తర్వాత, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం రాత్రి మురుగన్ స్వామికి ప్రార్థనలు చేశారు. ప్రధానమంత్రి ఒక ఎక్స్ పోస్ట్లో, న్యాయపరమైన విచారణ లేదా ఆలయ వివాదం గురించి నేరుగా ప్రస్తావించకుండా, వెట్రివేల్ మురుగనుక్కు అరోగరా.. అనే సాంప్రదాయ తమిళ భక్తి గీతాన్ని ఆంగ్లం, తమిళం, హిందీలలో పంచారు.
Lord Murugan
ఈ రోజు అంతకుముందు, తన మునుపటి తీర్పును అమలు చేయనందుకు తమిళనాడు ఉన్నతాధికారులపై సుప్రీంకోర్టు ధిక్కార చర్యలను ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగా ప్రధాన కార్యదర్శి, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, ఇంకా 13 మందికి నోటీసులు జారీ చేసింది.
నవంబర్ 24న రాతి స్తంభాన్ని వెలిగించకపోవడం, ప్రాథమికంగా తమ నవంబర్ 20 ఆదేశాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా ధిక్కరించడమేనని గమనించిన ధర్మాసనం, అధికారులు రాజకీయ ఒత్తిడితో వ్యవహరించారన్న ఆరోపణలపై విచారణ జరిపేందుకు ఫోన్ కాల్ వివరాలు, అధికారిక రికార్డులను కోరింది.
విస్తృతమైన పరిపాలనాపరమైన జోక్యంలో భాగంగా, అరుల్మిగు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయాన్ని నిర్వహిస్తున్న ధర్మకర్తల మండలిని సుప్రీంకోర్టు సస్పెండ్ చేసి, దాని తాత్కాలిక పాలనను ఇద్దరు విశ్రాంత హైకోర్టు న్యాయమూర్తులకు అప్పగించింది.
ఇదిలా ఉండగా, రాష్ట్రంలోని ఆలయాల్లో దీపారాధన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ, తమిళనాడు బీజేపీ ఉపాధ్యక్షుడు కె.పి. రామలింగం కూడా తిరుపరంకుండ్రం దీపం వివాదం, కల్లకురిచి ఎమ్మెల్యే కేసు, రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితిపై ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.