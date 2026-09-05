పోయే ప్రాణాన్ని సెకన్ల వ్యవధిలో రక్షించిన రైల్వే గేట్ కీపర్, వీడియో
రైలు గేటు వేసి వున్నప్పుడు రైలు పట్టాలు దాటవద్దని ఎన్నిసార్లు మొత్తుకున్నా పలువురు అదేమీ పట్టించుకోరు. దున్నపోతు మీద వర్షం కురిసినట్లుగా తల వంచుకుని అదేదో సురక్షితమైన రహదారి అన్నట్లు వెళ్తుంటారు. ఫలితంగా తమ ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి పడేస్తారు. కొన్నిసార్లు ఎలాగో బ్రతి బైటపడతారు. ఇంకొందరు ప్రమాదం బారిన పడి అంగవికలురుగా మిగులుతారు.
తమిళనాడులోని మాయిలాడుతురై జిల్లాలోని సిరిఖాజి రైలు పట్టాలపై ఓ వ్యక్తి గేటు వేసినప్పటికీ క్రాస్ చేస్తున్నాడు. అదే సమయంలో ఆ మార్గంలో రైలు వేగంగా వస్తోంది. ఈ విషయాన్ని గమనించిన గేట్ కీపర్ తన ప్రాణాలను సైతం ప్రమాదంలో పడేసి ఆ వ్యక్తిని కాపాడాడు. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు గేట్ కీపర్ పైన ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
A railway gatekeeper in Tamil Nadu displayed remarkable courage by risking his own life to save a man from an oncoming train near Sirkazhi in Mayiladuthurai district pic.twitter.com/xRa0oviZ9T— Tehxi (@yajnshri) September 4, 2026