అక్టోబరు 15 నుంచి యూపీఐ సేవలు భారం కానున్నాయా?
దేశంలో డిజిటల్ విప్లవం కొనసాగుతోంది. ఇందులోభాగంగా డిజిటల్ చెల్లింపులు విస్తృతంగా సాగుతున్నాయి. అయితే, ఇందులో విప్లవాత్మక మార్పులకు నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీకారం చుట్టింది. ఇందులోభాగంగా, యూపీఐ లావాదేవీలపై కీలక ప్రకటన చేసింది.
యూపీఐ వ్యవస్థను దీర్ఘకాలంలో బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో, ఎంపిక చేసిన లావాదేవీల కోసం 'మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్' (ఎండీఆర్) ఫ్రేమ్ వర్క్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కొత్త నిబంధనలు అక్టోబరు 15 నుంచి అమల్లోకి రామన్నాయి. అయితే, ఈ మార్పుల వల్ల సాధారణ వినియోగదారులపై ఎలాంటి భారం పడదని, యూపీఐ సేవలు వారికి పూర్తిగా ఉచితంగానే కొనసాగుతాయని ఎన్పీసీఐ స్పష్టం చేసింది.
వేటికి చార్జీలు లేవు?
ప్రస్తుత యూపీఐ వినియోగదారులకు ఇది అతి ముఖ్యమైన విషయం. కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, కింది లావాదేవీలపై ఎలాంటి చార్జీలు ఉండవు..
వ్యక్తి నుంచి వ్యక్తికి (పర్సన్ టు పర్సన్): ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తికి చేసే అన్ని రకాల యూపీఐ బదిలీలు, ఎంత మొత్తమైనా సరే, పూర్తిగా ఉచితం.
చిన్న వ్యాపార చెల్లింపులు : వ్యాపారులకు (పర్సన్ టు మర్చంట్) చేసే రూ.2,000 లోపు చెల్లింపులపై ఎటువంటి చార్జీలు దేశంలో 95 శాతానికి పైగా యూపీఐ వ్యాపార లావాదేవీలు ఈ పరిమితి లోపే జరుగుతున్నాయని గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
అతి చిన్న వ్యాపారులు (P2PM): యూపీఐ క్యూఆర్ కోడ్ల ద్వారా నెలకు లక్ష రూపాయల వరకు చెల్లింపులు స్వీకరించే చిన్న వ్యాపారులకు కూడా ఈ ఎండీఆర్ మంచి మినహాయింపు ఉంటుంది.
వ్యాపారులకు వర్తించే చార్జీలు ఇవే...
కొత్త ఎండీఆర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ప్రధానంగా పెద్ద మొత్తంలో లావాదేవీలు జరిపే వ్యాపారులను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూపొందించబడింది. రూ.2,000 దాటిన వ్యాపార చెల్లింపులపై (P2M) మాత్రమే ఈ చార్జీలు వర్తిస్తాయి.
సాధారణ ఎండీఆర్ : రూ.2,000 దాటివ లావాదేవీలపై వ్యాపారి 0.4 శాతం చొప్పున ఎండీఆర్ చెల్లించాలి. అయితే, ఒక లావాదేవీపై గరిష్ఠ చార్జీ రూ.300 మించదు. ఉదాహరణకు రూ.75,000 అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన లావాదేవీకి ఎండీఆర్ రూ.300గానే ఉంటుంది.
రూ.3,000 చెల్లింపుపై : రూ.12 ఎండీఆర్
రూ.50,000 చెల్లింపుపై : రూ.200 ఎండీఆర్
రూ.1 లక్ష చెల్లింపుపై : రూ.300 (గరిష్ఠ పరిమితి కారణంగా)
ప్రత్యేక కేటగిరీలు : తక్కువ లాభాలతో పడిచే కీలక రంగాలకు ఎండీఆర్ తగ్గించారు. రైల్వేలు, టెలికాం, ఇన్సూరెన్స్, ఇంధనం (పెట్రోల్/డీజల్), వ్యవసాయం వంటి రంగాల్లో రూ.2,000 దాటిన లావాదేవీలపై స్థిరంగా రూ.5 ఎండీఆర్ వర్తిస్తుంది. అదేవిధంగా, క్యాపిటల్ మార్కెట్లు (మ్యూచువల్ ఫండ్స్, సెక్యూరిటీలు) లావాదేవీలపై 0.02 శాతం ఎండీఆర్ (గరిష్టంగా రూ.300) ఉంటుంది.