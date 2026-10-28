అధునాతన డ్రోన్లతో ఖైదీలను పట్టుకున్న పోలీసులు.. వీడియో వైరల్
తమిళనాడులోని థేని సెంట్రల్ జైలు నుండి 17 మంది ఖైదీలు తప్పించుకోవడంతో, అక్కడ అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం తీవ్ర షాక్కు గురైంది. ఈ ఘటనపై వెంటనే స్పందించిన పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. జైలు నిర్వహణలో వైఫల్యం చెందినందుకు సంబంధిత జైలు అధికారులను సస్పెండ్ చేశారు.
Drones
పోలీసులు వేగంగా స్పందించి, నలుగురు ఖైదీలను పట్టుకుని తిరిగి జైలుకు తరలించారు. తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి, ఇంకా పరారీలో ఉన్న 13 మందిలో మరో 8 మందిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు.
తమిళనాడు పోలీసు విభాగం ఇతర భద్రతా సంస్థలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ, డ్రోన్ సాంకేతికతను విస్తృతంగా ఉపయోగించి పరారీలో ఉన్న ఖైదీలను గుర్తించింది. సమీపంలోని అడవిలో దాక్కున్న 8 మంది ఖైదీలను డ్రోన్ల సహాయంతో పోలీసులు కనిపెట్టారు.
అధునాతన డ్రోన్ సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా ఉపయోగించిన అధికారులు, ఆ 8 మంది ఖైదీలను విజయవంతంగా పట్టుకున్నారు. మిగిలిన ఐదుగురు ఖైదీల కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
ఈ జైలు తప్పించుకునే ఘటనపై ప్రభుత్వం తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొన్నప్పటికీ, డ్రోన్ సాంకేతికతను ఉపయోగించి పరిస్థితిని కొంతవరకు అదుపులోకి తీసుకురాగలిగింది.
தேனி மாவட்டத்தில் தப்பி ஓடிய கைதிகளை ட்ரோன் கண்காணிப்பை பயன்படுத்தி விரைவாக கண்டறிந்து பிடித்த காவல்துறையினர்.” Using Drone Surveillance, Police rapidly identified and secured escaped prisoners in Theni District https://t.co/ohJjPa8AEu— Tamil Nadu Police - South Zone (@SouthZoneTNpol) October 27, 2026