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Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 19 June 2026 (22:10 IST)

మాకు కమలం, కమల కల్యాణ్ గురించి పెద్దగా పట్టింపు లేదు.. మహేష్ గౌడ్

mahesh Goud_Pawan kalyan
BY: సెల్వి
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (22:05 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (22:10 IST)
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mahesh Goud_Pawan kalyan
తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనేక వైపుల నుండి సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్, బీజేపీల ఉనికి కాంగ్రెస్‌కు ఇప్పటికే ఇబ్బందికరంగా ఉండగా, ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ రూపంలో మరో ప్రత్యర్థిని కాంగ్రెస్ పార్టీ గమనిస్తోంది. ఆయన ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు వారు తమ వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. 
 
మొదట అనిరుధ్ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్ వంటి నేతలు పవన్ కళ్యాణ్‌ను విమర్శిస్తూ, ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి వచ్చిన పర్యాటకుడు అని, తెలంగాణలో ఉంటూ ఇక్కడే జీవనోపాధి పొందుతున్నా ఈ రాష్ట్రంపై విషం చిమ్ముతున్నారని ఆరోపించారు. తాజాగా, తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మహేష్ గౌడ్ కూడా జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్‌పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణలో మాకు కమలం (బీజేపీ) లేదా కమల కళ్యాణ్ (పవన్ కళ్యాణ్) గురించి ఎలాంటి పట్టింపు లేదు. తెలంగాణ ప్రజలు అటువంటి వారిని ఎప్పటికీ నమ్మరు అని వ్యాఖ్యానించారు. 
 
పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం బీజేపీ చేతిలో ఉన్న ఒక అస్త్రం (వింగ్) అని పేర్కొన్న మహేష్ గౌడ్, అటువంటి వారి కుతంత్రాలకు లొంగిపోయేంత అమాయకులు కాదని తెలంగాణ ప్రజలు చాలా తెలివైనవారని అన్నారు. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్‌ను ఒక బలమైన ప్రత్యర్థిగా భావిస్తోందన్నది స్పష్టమవుతోంది. 
 
అందుకే ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిన ఆయనపై ఆ పార్టీ నుండి ఇంత తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. పవన్ కళ్యాణ్‌పై కాంగ్రెస్ చేసే వ్యాఖ్యలు ఆయనకు మరింత ప్రచారాన్ని.. మైలేజీని కల్పిస్తాయని రాజకీయ పండితులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన ఎంత ఎక్కువ కాలం ప్రజల దృష్టిలో ఉంటారో, ఇక్కడ ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తుకు అంత మంచిదని వారు చెప్తున్నారు. 
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