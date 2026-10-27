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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 27 October 2026 (10:21 IST)

ఆ కూరగాయను హైదరాబాదులో పండించవచ్చా?

Hyderabad Student
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (10:21 IST)
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Hyderabad Student
వేసవిలో ఉష్ణోగ్రతలు 40°C దాటే నగరంలో, కేల్ ఒక విలాసవంతమైన కూరగాయ. సాధారణంగా చల్లని వాతావరణ ప్రాంతాలతో ముడిపడి ఉండే ఈ ఆకుకూర, భారతీయ వినియోగదారులను చేరడానికి సుదూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. ఇది గౌర్మెట్ స్టోర్లలో అధిక ధరలకు అమ్ముడవుతుంది. 
 
కానీ దీనిని స్థానికంగా పండించవచ్చా.. అంటే అవుననే సమాధానం ఇస్తోంది హైదరాబాద్ అమ్మాయి. హైదరాబాద్‌కు చెందిన 17 ఏళ్ల విద్యార్థిని శ్రిత శెట్టి పువ్వాడి, నియంత్రిత పరిస్థితులలో వెచ్చని ప్రాంతాలలో చల్లని వాతావరణ పంటలు పెరగగలవా లేదా అని పరీక్షించే తన ప్రాజెక్ట్ ద్వారా ఈ ప్రశ్నను అన్వేషిస్తోంది. 
 
హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే పంట ధరలు, పెరుగుతున్న పెట్టుబడి ఖర్చులు, తక్కువ రాబడి వంటి భారతీయ రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లపై ఆసక్తితో ఆమె పరిశోధన ప్రారంభమైంది. చిన్న వ్యాపారాలకు, గ్రామీణ పారిశ్రామికవేత్తలకు మద్దతు ఇచ్చే ప్రధాన మంత్రి ముద్రా యోజన గురించి అధ్యయనం చేసిన తర్వాత, అధిక విలువ గల పంటలను పండించడం ద్వారా ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ అవకాశాలను సృష్టించవచ్చా అనే విషయాన్ని ఆమె అన్వేషించారు. 
 
ఈ ప్రయోగం కోసం, శ్రిత హైదరాబాద్‌లోని తమ కుటుంబానికి చెందిన స్నో కింగ్‌డమ్ కేంద్రంలో ఉన్న ఉష్ణోగ్రత-నియంత్రిత చాంబర్‌ను ఉపయోగించారు. మొక్కలు ఆరోగ్యంగా, ఫలవంతంగా ఉండే పరిస్థితులను గుర్తించడానికి, ఆమె ఉష్ణోగ్రతను క్రమంగా తగ్గిస్తూ వింటర్‌బోర్, రెడ్ రష్యన్, వేట్స్ అనే మూడు రకాల కాలే పంటలను పరీక్షించారు. నియంత్రిత పరిస్థితులలో ఈ మూడు రకాల పంటలూ విజయవంతంగా పెరిగాయి. 
 
హైదరాబాద్‌లో శీతల వాతావరణ పంటలను సాగు చేయవచ్చనే దానికి ఈ ఫలితాలు ఒక ప్రాథమిక సూచనను అందిస్తున్నాయి. తన ప్రాజెక్ట్ ద్వారా, నియంత్రిత-వాతావరణ వ్యవసాయం, వ్యవసాయ ఉత్పత్తిని వ్యాపార అవకాశాలతో ఎలా అనుసంధానించగలదో శ్రిత అన్వేషిస్తున్నారు.
 
మండే వేసవికాలం (40°C/104°F కంటే ఎక్కువ) ఉండే నగరంలో కేల్‌ను పండించడం, ఈ సాధారణ ఆకుకూరను ఒక ప్రీమియం సరుకుగా మారుస్తుంది. ఎందుకంటే కేల్ చల్లని వాతావరణంలో పెరిగే పంట, ఇది తీవ్రమైన వేడికి గురైనప్పుడు తీవ్రమైన ఉష్ణ ఒత్తిడికి లోనై, వాడిపోయి, చాలా చేదుగా మారుతుంది.
 
శుష్క లేదా ఉష్ణమండల మహానగరంలో కేల్‌ను విజయవంతంగా పండించాలంటే, రైతులు అధిక వనరులు అవసరమయ్యే మౌలిక సదుపాయాలలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. దీనివల్ల ఉత్పత్తి ఖర్చులు పెరిగి, అది ఒక విలాసవంతమైన వస్తువుగా మారుతుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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