మార్చి 16 నుంచి తెలంగాణలో ఒంటి పూట బడులు
వేసవి తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, తెలంగాణ విద్యా శాఖ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పాఠశాలల పని వేళల్లో మార్పును ప్రకటించింది. 2026 మార్చి 15 నుండి ఏప్రిల్ 23 వరకు, అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు సగం రోజుల ప్రాతిపదికన పనిచేస్తాయి.
పాఠశాల విద్యా డైరెక్టర్ ఇ. నవీన్ నికోలస్ జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం, పాఠశాలలు ఉదయం 8.00 నుండి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు పనిచేస్తాయి.
మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు భోజనం అందించబడతాయి. పదవ తరగతి (ఎస్ఎస్సీ) విద్యార్థులకు ప్రత్యేక తరగతులు కొనసాగుతాయి, మార్చి 2026లో జరగనున్న పబ్లిక్ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తాయి.
పరీక్షా రోజులలో, ఎస్ఎస్సీ పరీక్షా కేంద్రాలుగా నియమించబడిన పాఠశాలలు మధ్యాహ్నం 1.00 నుండి సాయంత్రం 5.00 గంటల వరకు పనిచేస్తాయి. ఇతర రోజులలో, సాధారణ అర్ధ రోజు సమయాలు పాటించబడతాయి.