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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (10:35 IST)

తెలంగాణలో నేడు ఎండలు, ఉక్కపోత... ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు

Telangana Rains
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (10:35 IST)
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తెలంగాణలో మంగళవారం నాడు పగటిపూట వేడి, తేమతో కూడిన వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో మధ్యాహ్నం నుండి రాత్రి వరకు పలు జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. 
 
నల్గొండ, నాగర్‌కర్నూల్, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, యాదాద్రి-భువనగిరి, మహబూబాబాద్, భద్రాద్రి-కొత్తగూడెం, వరంగల్ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం నుండి రాత్రి వరకు అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
 
అలాగే సిద్దిపేట, మెదక్, కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, జగిత్యాల జిల్లాల్లో కూడా మధ్యాహ్నం నుండి రాత్రి వరకు అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
హైదరాబాద్‌లో పగటిపూట వాతావరణం చాలా వరకు పొడిగా ఉండే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, మధ్యాహ్నం నుండి రాత్రి వరకు అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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