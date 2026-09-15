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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (09:38 IST)

గణేష్ విగ్రహం కొనుగోలు విషయంలో ఘర్షణ.. 34ఏళ్ల వ్యక్తి మృతి

Lord Ganesha
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (09:38 IST)
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పోచారం ఐటీ కారిడార్ వద్ద గణేష్ విగ్రహం కొనుగోలు విషయంలో జరిగిన ఘర్షణలో 34 ఏళ్ల వ్యక్తి మరణించాడు. ఘట్‌కేసర్ మండలం చౌదరిగూడకు చెందిన పసులూరి కిరణ్ గణేష్ విగ్రహాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి వెళ్లినప్పుడు విక్రేతలతో వాగ్వాదం జరిగింది. 
 
చర్చలు జరుగుతుండగానే, విగ్రహం కొనడానికి వచ్చిన వారికి, విక్రేతలకు మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. విక్రేతలు జరిపిన దాడిలో కిరణ్ మరణించాడు. ఈ ఘటనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ, అతని బంధువులు, స్నేహితులు వరంగల్-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై ధర్నా నిర్వహించారు. 
 
దాడిలో పాల్గొన్న ఐదుగురిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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