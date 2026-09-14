కృత్రిమ మేధపై మనుషులు నియంత్రణ లేకపోలేతే అది వృధానే : సత్య నాదెళ్ల
కృత్రిమ మేధ (ఏఐ)పై మనుషులు నియంత్రణ లేకపోతే అది వృధానే అవుతుందని మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈవో సత్య నాదెళ్ళ అన్నారు. ఇటీవల ఆంథ్రోపిక్ సీఈవో డారియో అమోడెమ్, ఓపెన్ ఏఐ సీఈవో సామ్ ఆల్ట్మన్, ఎక్స్ ఏఐ అధిపతి ఎలాన్ మస్క్లు మాట్లాడుతూ, సైబర్ దాడులు, అక్రమ నిఘా, జీవాయుధ పరిశోధనల వంటి హానికరమైన కార్యకలాపాలకు కృత్రిమ మేధను దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని, ఇలాంటి చర్యలతో ప్రమాదం పొంచివుందని వారు అభిప్రాయపడ్డారు. ఇపుడు వారితో మైక్రో సాఫ్ట్ అధినేత సత్య నాదెళ్ళ కూడా ఏకీభవించి, ఇదే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. సంస్థ సీఈఓ సత్యనాదెళ్ల ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా పోస్టు పెట్టారు.
'మనం అభివృద్ధి చేస్తోన్న కృత్రిమ మేధ మానవాళికి ఉపయోగపడకపోతే, మనుషుల నియంత్రణలో లేకపోతే దానిపై ఇంకా దృష్టిపెట్టడంలో ఎలాంటి అర్థం లేదు' అని నాదెళ్ల రాసుకొచ్చారు. ఈ సాంకేతిక వేగానికి ఇకనైనా కళ్లెం వేయాలని, కంపెనీలు తమ మోడళ్ల భద్రతను మెరుగుపరచడానికి చర్యలు తీసుకోవాలంటూ టెక్ దిగ్గజాలు చేస్తోన్న సూచనలను సమర్థించారు.