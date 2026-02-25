యూట్యూబర్ కోమలి ఆత్మహత్య.. ఇంట్లో ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకుని..
హైదరాబాద్ యూట్యూబర్ కోమలి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనం సృష్టించింది. మణికొండలోని చిత్రపురి కాలనీలో ఉన్న తన మేనమామ ఇంట్లో ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకుని ఆమె బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. ఈ ఆత్మహత్యకు ప్రేమలో విఫలం కావడమే కారణమని తెలుస్తోంది.
విశాఖపట్నంకు చెందిన కోమలి, మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో బీఎస్సీ చదువుతూనే యూట్యూబ్ వీడియోలు చేస్తూ మంచి ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నారు. గత మూడేళ్లుగా మరో యూట్యూబర్, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి అయిన అఖిల్ రెడ్డితో ఆమె ప్రేమలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో చీరతో ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకోగా, కుటుంబ సభ్యులు గమనించి వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆమె మృతి చెందారు. సమాచారం అందుకున్న రాయదుర్గం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.