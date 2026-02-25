హైదరాబాద్: 48 ఏళ్ల వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపేశారు.. కారణం అదైవుంటుందా?
హైదరాబాదులో నగరంలో నేరాల సంఖ్య పెరిగిపోతున్నాయి. బుధవారం భరత్నగర్లో గుర్తు తెలియని దుండగులు 48 ఏళ్ల వ్యక్తిని కత్తితో పొడిచి చంపారని పోలీసులు తెలిపారు. మృతుడిని కర్ణాటకకు చెందిన శంకర్గా గుర్తించారు. అతను గత మూడు సంవత్సరాలుగా మూసాపేటలోని ఒక హోటల్లో పనిచేస్తున్నాడు.
శంకర్పై కత్తితో దాడి చేశారని పోలీసులు తెలిపారు. ఇంకా అతని శరీరంపై అనేక కత్తిపోట్లు వున్నాయని చెప్పారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి, దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
వివాహేతర సంబంధమే ఈ హత్యకు దారితీసి ఉండవచ్చని ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది. అయితే, ఈ కేసుకు సంబంధించి వివిధ కోణాల్లో దర్యాప్తు జరుగుతుందని పోలీసులు వెల్లడించారు.