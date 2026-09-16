Hyderabad: 17.1కేజీల గంజాయి స్వాధీనం.. ముగ్గురు అరెస్ట్... ఎక్కడంటే?
హైదరాబాద్లో అక్రమంగా గంజాయిని రవాణా చేసి విక్రయిస్తున్నారన్న ఆరోపణలపై స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ అధికారులు ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. కొండాపూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సమీపంలోని ఒక హోటల్లో చిన్న చిన్న ప్యాకెట్ల రూపంలో గంజాయి విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది.
ఈ ఆపరేషన్ సమయంలో, ఆ హోటల్లో పలు గంజాయి ప్యాకెట్లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులను అస్సాంకు చెందిన ధీరజ్ దాస్ (39), రబాలి అలీ (25)గా గుర్తించారు. వారి వద్ద నుంచి సుమారు రూ. 9 లక్షల విలువైన 17.1 కిలోల గంజాయిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
వీరు గతంలో హైదరాబాద్లో సెక్యూరిటీ గార్డులుగా పనిచేశారని ప్రాథమిక సమాచారం ద్వారా తెలుస్తోంది. తమ జీతాలు సరిపోకపోవడంతో గంజాయి విక్రయాలు ప్రారంభించినట్లు వారు పేర్కొన్నారు.
విచారణలో, ఈ గంజాయిని అస్సాం నుంచి తీసుకువచ్చి హైదరాబాద్లో విక్రయిస్తున్నట్లు తేలింది. తదుపరి విచారణ నిమిత్తం ఎస్ఓటీ అధికారులు నిందితులను కొండాపూర్ ఎక్సైజ్ పోలీసులకు అప్పగించారు.