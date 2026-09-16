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  4. Hyderabad: Two Held With 17.1 Kg Ganja Worth Rs 9 Lakh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 16 September 2026 (14:47 IST)

Hyderabad: 17.1కేజీల గంజాయి స్వాధీనం.. ముగ్గురు అరెస్ట్... ఎక్కడంటే?

Ganja
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (14:47 IST)
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హైదరాబాద్‌లో అక్రమంగా గంజాయిని రవాణా చేసి విక్రయిస్తున్నారన్న ఆరోపణలపై స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ టీమ్  అధికారులు ఇద్దరిని అరెస్టు చేశారు. కొండాపూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి సమీపంలోని ఒక హోటల్‌లో చిన్న చిన్న ప్యాకెట్ల రూపంలో గంజాయి విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది. 
 
ఈ ఆపరేషన్ సమయంలో, ఆ హోటల్‌లో పలు గంజాయి ప్యాకెట్లను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులను అస్సాంకు చెందిన ధీరజ్ దాస్ (39), రబాలి అలీ (25)గా గుర్తించారు. వారి వద్ద నుంచి సుమారు రూ. 9 లక్షల విలువైన 17.1 కిలోల గంజాయిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 
 
వీరు గతంలో హైదరాబాద్‌లో సెక్యూరిటీ గార్డులుగా పనిచేశారని ప్రాథమిక సమాచారం ద్వారా తెలుస్తోంది. తమ జీతాలు సరిపోకపోవడంతో గంజాయి విక్రయాలు ప్రారంభించినట్లు వారు పేర్కొన్నారు. 
 
విచారణలో, ఈ గంజాయిని అస్సాం నుంచి తీసుకువచ్చి హైదరాబాద్‌లో విక్రయిస్తున్నట్లు తేలింది. తదుపరి విచారణ నిమిత్తం ఎస్ఓటీ అధికారులు నిందితులను కొండాపూర్ ఎక్సైజ్ పోలీసులకు అప్పగించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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