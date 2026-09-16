Hyderabad: తెలంగాణలో పిల్లలపై 72 సైబర్ నేరాలు.. అసలేం జరుగుతోంది..?
చైల్డ్ రైట్స్ అండ్ యు (సీఆర్వై) ఉదహరించిన ఎన్సీఆర్బీ గణాంకాల ప్రకారం, 2023లో నమోదైన 36 సైబర్ నేరాలతో పోలిస్తే, 2024లో తెలంగాణలో పిల్లలపై 72 సైబర్ నేరాలు నమోదయ్యాయి. వీటిలో 12 కేసులు సైబర్ పోర్నోగ్రఫీ లేదా పిల్లలతో కూడిన అసభ్యకరమైన లైంగిక సమాచారాన్ని ప్రచురించడం వంటి వాటికి సంబంధించినవి కాగా, 9 కేసులు స్టాకింగ్ (వెంబడించడం) లేదా వేధింపులకు సంబంధించినవి, ఒక కేసు బ్లాక్మెయిల్, బెదిరింపులు లేదా వేధింపులకు సంబంధించినది.
మిగిలిన 50 కేసులు పిల్లలపై ఇతర సైబర్ నేరాలు అనే విస్తృత వర్గంలో చేర్చబడ్డాయి. సీఆర్వై తాజా విశ్లేషణలో నమోదైన మొత్తం 1,753 కేసులలో దాదాపు 4 శాతం ఈ రాష్ట్రానికి చెందినవే కాగా, జాతీయ స్థాయిలో ఈ రాష్ట్రం ఎనిమిదవ స్థానంలో నిలిచింది.
దేశవ్యాప్తంగా ఈ కేసుల సంఖ్య 2017లో 88గా ఉండగా, 2024 నాటికి 1,753కు పెరిగింది. వీటిలో 1,099 కేసులు పిల్లలకు సంబంధించిన అశ్లీల కంటెంట్తో కూడినవి. సీఆర్వై నిర్వహించిన మరొక విశ్లేషణలో ఐటీ చట్టం పరిధిలోని 1,238 కేసులను మాత్రమే పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు (వీటిలో 1,099 అశ్లీల కంటెంట్కు సంబంధించినవి). కాబట్టి, ఈ రెండు జాతీయ గణాంకాలను ఒకే రకమైన కొలమానంగా పరిగణించలేము.
ఫిబ్రవరి 2025లో తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో (టీజీసీఎస్బీ) ఒక ప్రత్యేక చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత, తెలంగాణలో నేరాలను గుర్తించే విధానంలో మార్పు వచ్చింది. 2024లో 37 అరెస్టులు మాత్రమే జరగగా, 2025లో ఈ యూనిట్ పిల్లలపై లైంగిక దోపిడీ, వేధింపులకు సంబంధించిన కంటెంట్కు సంబంధించి 869 కేసులను నమోదు చేసి, 423 మందిని అరెస్టు చేసినట్లు టీజీసీఎస్బీ తెలిపింది.
నమోదైన కేసుల సంఖ్యలో దాదాపు 2,000 శాతం పెరుగుదల కనిపించడానికి కారణం వేధింపుల ఘటనలు నిజంగానే ఇరవై రెట్లు పెరగడం కాదని, మెరుగైన సాంకేతిక గుర్తింపు, ఏఐ-ఆధారిత విశ్లేషణ విధానాలేనని అధికారులు పేర్కొన్నారు. చాలా బాలల లైంగిక వేధింపుల కేసులు పిల్లలు లేదా కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదుతో ప్రారంభం కావని సైబరాబాద్ పోలీసులు తెలిపారు.
సైబర్ క్రైమ్స్ డీసీపీ కె. పుష్ప మాట్లాడుతూ, అనుమానాస్పద అంశాలను గుర్తించడానికి, ఆ సమాచారం సైబర్ క్రైమ్ వ్యవస్థల ద్వారా వెళ్ళే ముందు లాగ్లను భద్రపరచడానికి ప్లాట్ఫారమ్లు ఆటోమేటెడ్ సాధనాలను ఉపయోగిస్తాయని అన్నారు.
ఈ సమాచారం సాధారణంగా సైబర్ క్రైమ్ సమన్వయ వ్యవస్థ ద్వారా వస్తుంది. ఐ4సి ఆ సమాచారాన్ని రాష్ట్ర సైబర్ సమన్వయ యంత్రాంగానికి పంపుతుంది. అది దానిని ధృవీకరించి, కార్యకలాపం జరిగినట్లు గుర్తించిన అధికార పరిధికి పంపుతుంది. అప్పుడు తాము సుమోటోగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపడతామని తెలిపారు. పోలీసులు ఆ మెటీరియల్ను తక్షణమే తొలగించాలని కోరతారని, దర్యాప్తు కోసం ఐపీ వివరాలు, ఇతర సాంకేతిక సమాచారాన్ని తమ వద్ద ఉంచుకుంటారని పుష్ప చెప్పారు.