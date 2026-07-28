  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. IMD Forecast: Isolated to Scattered Rainfall Likely in Telangana Till Aug 2
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (11:21 IST)

జూలై 28 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు తెలంగాణలో వర్షాలు

Rain
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (11:21 IST)
google-news
జూలై 28 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు తెలంగాణలో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. వాతావరణ బులెటిన్‌లో, జూలై 27 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమ, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకాల్ ప్రాంతాలలో, జూలై 30 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు ఉత్తర కర్ణాటకలో, అలాగే జూలై 27న,  జూలై 28 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు దక్షిణ కర్ణాటకలో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
జూలై 27 ఉదయం 8:30 గంటలకు వాయువ్య బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ బెంగాల్-ఉత్తర ఒడిశా తీర ప్రాంతాలపై ఒక తీవ్ర అల్పపీడన వ్యవస్థ కేంద్రీకృతమై ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఇది దాదాపు ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ, బాలాసోర్ సమీపంలో పశ్చిమ బెంగాల్-ఉత్తర ఒడిశా తీరాలను దాటే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
తిరుపతి గ్రాండ్ వరల్డ్ సమీపంలో చిరుతపులి

బాంద్రా: నల్లటి దుస్తుల్లో ఓ వెలుగు వెలిగిపోయిన సమంత.. 2007-28లో మళ్లీ రీ ఎంట్రీ? (video)

బాంద్రా: నల్లటి దుస్తుల్లో ఓ వెలుగు వెలిగిపోయిన సమంత.. 2007-28లో మళ్లీ రీ ఎంట్రీ? (video)సమంత రూత్ ప్రభు త్వరలో తల్లి కాబోతున్నారు. బాంద్రాలోని తన నివాసం నుండి బయటకు వస్తుండగా ఆమె కెమెరాకు కనిపించారు. నల్లని దుస్తులలో ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తున్న ఆమె వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. సమంత ముఖం ప్రకాశంగా వెలిగిపోతుందని అభిమానులు అంటున్నారు. ఆమెను చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ ఎగబడ్డారు. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా ఆమెపై ప్రేమ, ప్రశంసల వెల్లువతో నిండిపోయింది. ఇక సినిమాల విషయానిరి వస్తే సమంత చివరిగా 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రంలో కనిపించారు. ఈ చిత్రం థియేటర్లలో మంచి విజయాన్ని సాధించింది. ప్రస్తుతం జియో హాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. చిత్ర నిర్మాతల ప్రకారం ఈ సినిమా రూ. 100 కోట్ల వసూళ్లను సాధించిందని తెలుస్తోంది.

NTR injured : డ్రాగన్ షూటింగ్ లో ఎన్.టి.ఆర్. భుజానికి గాయం -నెలపాటు రెస్ట్

NTR injured : డ్రాగన్ షూటింగ్ లో ఎన్.టి.ఆర్. భుజానికి గాయం -నెలపాటు రెస్ట్జూ.ఎన్.టి.ఆర్. షూటింగ్ చేస్తుండగా గాయాలు అయ్యాయి. ఈ విషయాన్ని ఆయన టీమ్ ధ్రువీకరిస్తూ, సీనియర్ డాక్టర్ల చికిత్సలో వున్నారని తెలియజేస్తున్నారు. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో, జూన్ 2027లో విడుదల కానున్న 'డ్రాగన్' యాక్షన్ సినిమా చిత్రీకరణలో ఉండగా, జూ.ఎన్.టి.ఆర్.కు సోమవారం సాయంత్రం తన భుజానికి గాయపడ్డారు. పూర్తిగా కోలుకోవడానికి ఆరు నుంచి ఎనిమిది వారాల పాటు పూర్తి విశ్రాంతి తీసుకోవాలని హైదరాబాద్‌లోని వైద్యులు సూచించారు.

Pavala Shyamala mruti: ఉస్మానియా లో సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల కన్నుమూత

Pavala Shyamala mruti: ఉస్మానియా లో సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల కన్నుమూతతెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తనదైన నటనతో ఎంతోమందిని నవ్వించిన ప్రముఖ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల మంగళవారం తెల్లవారుజామున మరణించారు. గత కొంతకాలంగా తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆమె, హైదరాబాద్‌లోని ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశారు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత మంగళవారం 1:52 గంటల సమయంలో ఆమెకు తీవ్రమైన గుండెపోటు (హార్ట్ ఎటాక్) రావడంతో మరణించినట్లు ఉస్మానియా ఆసుపత్రి వైద్యులు అధికారికంగా ప్రకటించారు.

Anna Konidala: అన్నా లెజ్నెవా తన పేరు విషయంలో విన్నపం చేస్తుందిలా...

Anna Konidala: అన్నా లెజ్నెవా తన పేరు విషయంలో విన్నపం చేస్తుందిలా...నా పుట్టినరోజు దగ్గరపడుతున్న తరుణంలో,నా గురించి రాయడానికి ఇదే సరైన సమయం అని నాకు అనిపించింది. ఈ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఖాతాను ప్రారంభించినప్పటి నుంచీ నేను దీని గురించి రాయాలని అనుకుంటూనే ఉన్నాను. రాసి డిలీట్ చేయడం, మళ్లీ రాయడానికి ప్రయత్నించడం...ఇలా చాలాసార్లు జరిగింది. కానీ దీన్ని ఎలా చెప్పాలో నాకు సరైన విధానం దొరకలేదు.

ఆహా'లో స్ట్రీమింగ్ కు వస్తున్న హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన దీవాన మూవీ

ఆహా'లో స్ట్రీమింగ్ కు వస్తున్న హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన దీవాన మూవీహీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన రీసెంట్ సినిమా "దీవాన" డిజిటల్ ప్రీమియర్ కు రెడీ అయ్యింది. ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. గత నెల 20న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయం సాధించింది. తాజాగా ఓటీటీలోనూ ఆకట్టుకునేందుకు ఈ సినిమా సిద్ధమవుతోంది.