జూలై 28 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు తెలంగాణలో వర్షాలు
జూలై 28 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు తెలంగాణలో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. వాతావరణ బులెటిన్లో, జూలై 27 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమ, తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కారైకాల్ ప్రాంతాలలో, జూలై 30 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు ఉత్తర కర్ణాటకలో, అలాగే జూలై 27న, జూలై 28 నుండి ఆగస్టు 2 వరకు దక్షిణ కర్ణాటకలో అక్కడక్కడా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
జూలై 27 ఉదయం 8:30 గంటలకు వాయువ్య బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ బెంగాల్-ఉత్తర ఒడిశా తీర ప్రాంతాలపై ఒక తీవ్ర అల్పపీడన వ్యవస్థ కేంద్రీకృతమై ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఇది దాదాపు ఉత్తర-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ, బాలాసోర్ సమీపంలో పశ్చిమ బెంగాల్-ఉత్తర ఒడిశా తీరాలను దాటే అవకాశం ఉంది.