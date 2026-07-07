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తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు...గంటకు 50-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు
తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. సోమవారం నాడు అన్ని జిల్లాల్లోనూ గంటకు 50-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని ఐఎండీ-హైదరాబాద్ అంచనా వేసింది. అలాగే మంగళవారం నాడు ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
Telangana Rains
హైదరాబాద్ విషయానికొస్తే, రాబోయే 48 గంటల పాటు తేలికపాటి వర్షాలు, పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం మరియు గంటకు 50-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఉపరితల గాలులు ఉంటాయని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. హైదరాబాద్ నగరం మరియు చుట్టుపక్కల జిల్లాలైన మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి ప్రాంతాలకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తూ, భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) ఆదివారం స్వల్పకాలం పాటు 'ఎల్లో అలర్ట్' జారీ చేసింది.
ఆదివారం రాత్రి 9 గంటల వరకు నమోదైన వివరాల ప్రకారం, మేడ్చల్లో అత్యధికంగా 3 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు కాగా, మెట్టుగూడలో 2.3 మి.మీ, షేక్పేట, షామీర్పేటలలో 2 మి.మీ వర్షం కురిసింది. హన్మకొండ, జనగాం, కామారెడ్డి, ఖమ్మం, మహబూబాబాద్, మెదక్, నల్గొండ, సూర్యాపేట, వికారాబాద్, వరంగల్ మరియు యాదాద్రి-భువనగిరి జిల్లాలకు కూడా ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
ఈ ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 కి.మీ కంటే తక్కువ వేగంతో వీచే గాలులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షం, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉందని అంచనా వేయబడింది. ములుగు జిల్లా ఏటూరునాగారంలో అత్యధికంగా 10.3 మి.మీ వర్షపాతం నమోదు కాగా, మంచిర్యాల జిల్లా వేమనపల్లిలో 8.8 మి.మీ వర్షం కురిసింది.
Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !
నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం విడుదలకి ముందు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అప్పటి నుండి, ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి చిత్ర బృందం వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. మొదటగా, హిందీ వెర్షన్ కోసం 'బుక్మైషో' లో 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' (BOGO) ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత, సినిమా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో నిడివిని సుమారు 15 నిమిషాల పాటు తగ్గించారు.
Ntr: అఖిల్ అక్కినేని రీఎంట్రీకి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాయిస్
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రాత్రి తాగుతావు, పొద్దున్నే వాగుతావు, ఒక్క మంచి పనైనా చేసావా?: ప్రకాష్ రాజ్ పైన బండ్ల పంచ్లు
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రామాయణంలో శ్రీరాముడి తొలి లుక్కు వెనుక ఉన్న ఆభరణాలను ఆవిష్కరించిన ట్రైబ్ అమ్రపాలి
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