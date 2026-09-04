నవంబరు నుంచి కొన్ని రైళ్ల రాకపోకల వేళల్లో మార్పులు...
దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోని కొన్ని రైళ్ల రాకపోకల వేళల్లో మార్పులు చేశారు. ఈ మార్పులు నవంబరు నుంచి అమల్లోకిరానున్నాయి. ఈ మేరకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ మార్పులు ప్రధానంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు ముఖ్యమైన స్టేషన్లలో ప్రభావం చూపనున్నాయి. నవంబరు 2026 మొదటి వారం నుంచి వేర్వేరు తేదీల్లో ఈ కొత్త షెడ్యూల్ అమల్లోకి రానుంది. ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణానికి ముందుగా కొత్త సమయాలను సరిచూసుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు పేర్కొన్నారు.
మైసూరు - కాకినాడ టౌన్ ఎక్స్ప్రెస్, హిసాల్ - కాకినాడ టౌన్ ఎక్స్ప్రెస్, చర్లపల్లి - తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్, గుంటూరు - కాచిగూడ ఎక్స్ప్రెస్, తిరువనంతపురం నార్త్ - సికింద్రాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్, కాచిగూడ - రేపల్లె ఎక్స్ప్రెస్, తిరుచ్చిరాపల్లి - చర్లపల్లి ఎక్స్ప్రెస్, తిరువనంతపురం నార్త్ - చర్లపల్లి ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్ళ రాకపోకల్లో మార్పులు చేసారు. ఈ మార్పులకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని ఐఆర్సీటీసీ లేదా ఎన్.టి.ఈ.ఎస్ యాప్లలో చూసి తెలుసుకోవచ్చు.