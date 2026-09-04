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  4. Indian Railways Changes Train Timings: 8 Express Trains To Run On New Schedules From November
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (22:39 IST)

నవంబరు నుంచి కొన్ని రైళ్ల రాకపోకల వేళల్లో మార్పులు...

Trains
Written By: ఠాగూర్
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (22:39 IST)
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దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలోని కొన్ని రైళ్ల రాకపోకల వేళల్లో మార్పులు చేశారు. ఈ మార్పులు నవంబరు నుంచి అమల్లోకిరానున్నాయి. ఈ మేరకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ మార్పులు ప్రధానంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు ముఖ్యమైన స్టేషన్లలో ప్రభావం చూపనున్నాయి. నవంబరు 2026 మొదటి వారం నుంచి వేర్వేరు తేదీల్లో ఈ కొత్త షెడ్యూల్ అమల్లోకి రానుంది. ప్రయాణికులు తమ ప్రయాణానికి ముందుగా కొత్త సమయాలను సరిచూసుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు పేర్కొన్నారు. 
 
మైసూరు - కాకినాడ టౌన్ ఎక్స్‌ప్రెస్, హిసాల్ - కాకినాడ టౌన్ ఎక్స్‌ప్రెస్, చర్లపల్లి - తిరుపతి ఎక్స్‌ప్రెస్, గుంటూరు - కాచిగూడ ఎక్స్‌ప్రెస్, తిరువనంతపురం నార్త్ - సికింద్రాబాద్ ఎక్స్‌ప్రెస్, కాచిగూడ - రేపల్లె ఎక్స్‌ప్రెస్, తిరుచ్చిరాపల్లి - చర్లపల్లి ఎక్స్‌ప్రెస్, తిరువనంతపురం నార్త్ - చర్లపల్లి ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్ళ రాకపోకల్లో మార్పులు చేసారు. ఈ మార్పులకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని ఐఆర్సీటీసీ లేదా ఎన్.టి.ఈ.ఎస్ యాప్‌లలో చూసి తెలుసుకోవచ్చు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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