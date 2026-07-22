సంబంధిత వార్తలు
- COVID-19: 13 ఏళ్ల బాలికకు విజయవాడలో కోవిడ్
- పిల్లలే మన సంపద .. జనాభాను పెంచండి : సీఎం చంద్రబాబు
- విజయవాడలో ఆర్టీసీ ఓ వ్యక్తిని ఢీకొంది.. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే?
- Samudra: ఏపీ సినీ వర్కర్స్ హౌసింగ్ సొసైటీకి ప్రభుత్వం స్థలాలు కేటాయించలేదు - ఎఫ్.డి.సి డైరెక్టర్ సముద్ర
- రౌడీషీటర్ సాయికృష్ణ మృతి కేసు : కృష్ణలంక పీఎస్ హెడ్ కానిస్టేబుళ్ల లొంగుబాటు
విజయవాడలో దసరా నాటికి వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు
సుదూర ప్రయాణం చేసే ప్రయాణికులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా, ప్రస్తుతం ఉన్న వందే భారత్ చైర్ కార్ సేవలను మెరుగుపరిచేందుకు భారతీయ రైల్వే వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లను ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది. విజయవాడ డివిజన్లో దసరా నాటికి ఈ స్లీపర్ వెర్షన్ రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని రైల్వే అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ఈ వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలను కలిగి ఉండి, ప్రయాణికులకు విమాన ప్రయాణంతో సమానమైన అనుభూతిని అందిస్తాయి. ప్రస్తుతం, వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లు విజయవాడ మీదుగా సికింద్రాబాద్, చెన్నై, విశాఖపట్నం నగరాలను అనుసంధానిస్తున్నాయి.
వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో రానున్నాయి. వీటిలో ప్రీమియం ఇంటీరియర్స్, ఎల్ఈడీ, లైటింగ్, శబ్దం చొరబడని, క్యాబిన్లు, వై-ఫై సదుపాయం, ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, ఆటోమేటిక్ తలుపులతో కూడిన ఫస్ట్ ఏసీ, సెకండ్ ఏసీ, థర్డ్ ఏసీ కోచ్లు ఉంటాయి.
ప్రయాణికుల భద్రతను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు అధునాతన భద్రతా వ్యవస్థలు, సెన్సార్లను కూడా వీటిలో ఏర్పాటు చేస్తారు. గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించేలా రూపొందించిన ఈ రైళ్లు 16 కోచ్లను కలిగి ఉండి, ప్రయాణికులకు వేగవంతమైన, సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందిస్తాయి. రాబోయే నెలల్లో ఈ ప్రాంతంలో ఈ సేవలను ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.
Imtiaz Ali :: మెయిన్ వాపస్ ఆవుంగా తో 59 దేశాల్లో విజయం సాధించిన మ్తియాజ్ అలీ
హిందీ చిత్రం 'మెయిన్ వాపస్ ఆవుంగా' దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. విడుదలై ఆరు వారాలు పూర్తయినా ఈ సినిమా ఇంకా మంచి వసూళ్లతో దూసుకెళ్తోంది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో 450కు పైగా షోలతో పాటు విదేశాల్లోని 10 దేశాల్లో కూడా విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ చిత్రాల నుంచి గట్టి పోటీ ఉన్నప్పటికీ ఈ సినిమా తన ప్రస్థానాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగిస్తోంది.
Ajay Bhupathi : ఆ కథను నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ గా ఉంచుకోమని మహేష్ బాబు అన్నారు
అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో రూపొందిన రొమాంటిక్ యాక్షన్ డ్రామా శ్రీనివాస మంగళపురం. మహేష్ బాబు మేనల్లుడు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని, రవీనా తాండన్ కుమార్తె రాషా తడాని వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. సి. అశ్విని దత్, జెమిని కిరణ్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. మోహన్ బాబు కీలక పాత్ర పోషించారు. సంఘర్షణల మధ్య తీవ్రమైన మలుపులు తిరిగే ఒక ఆహ్లాదకరమైన ప్రేమకథగా ఈ చిత్రం సాగుతుంది.
Kajal Aggarwal: విడుదలకు ముందే చర్చకు తావిస్తున్న ది ఇండియా స్టోరీ
ఇండియాలో ఆహార భద్రత, ప్రజారోగ్యంకు గ్యారంటీ లేదు అనే పాయింట్ ను సరికొత్త కోనంలో చూపించే ప్రయత్నం చేస్తూ, ఇది ది ఇండియా స్టోరీ అనే చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరి జూలై 24న విడుదలకాబోతున్న ఈ సినిమా వర్తమాన సామాజిక అంశాలకు అద్దంపడుతోంది. ఓవైపు పంజాబ్ లో రైతుల ఉద్యమం, మరోవైపు విద్యార్థుల భవిష్యత్ నీట్ పేరుతో కాలరాయడం వంటివి జరుగుతున్న నేపథ్యం ఈ సినిమా విడుదల కావడం సినిమారంగంలో చర్చకు తావిస్తోంది.
ఆ పోస్ట్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు.. ఆరోగ్యంగానే ఉన్నాను : అమితాబ్
జియోస్టార్, భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఆరు బిగ్ బాస్ ఎడిషన్లు ఒకేచోట
భారతదేశం పండుగ సీజన్కు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, హిందీ, తమిళ, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, బంగ్లా భాషలలో బిగ్ బాస్ యొక్క ఆరు ఎడిషన్లను ప్రారంభించడానికి జియోస్టార్ సిద్ధమైంది. తద్వారా దేశంలోని అతిపెద్ద రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రాంచైజీకి అపూర్వమైన వేడుకను సృష్టిస్తోంది. మొట్టమొదటిసారిగా, భారతదేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులు బిగ్ బాస్ యొక్క ఉత్సాహం, డ్రామా, అభిమానాన్ని ఏకకాలంలో అనుభవించబోతున్నారు. ఇది భారతదేశంలో రియాలిటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో ఒక మైలురాయిగా నిలువనుంది. ఈ ఆరు ఎడిషన్లు సెప్టెంబర్ 2026 నుండి జియోస్టార్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్, జియోహాట్స్టార్లో భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రసారం కానున్నాయి.