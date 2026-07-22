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  4. Vande Bharat Sleeper Trains Soon in Vijayawada
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 22 July 2026 (13:16 IST)

విజయవాడలో దసరా నాటికి వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు

vandebharat express
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 22 Jul 2026 (13:16 IST)
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సుదూర ప్రయాణం చేసే ప్రయాణికులకు ప్రయోజనం చేకూర్చేలా, ప్రస్తుతం ఉన్న వందే భారత్ చైర్ కార్ సేవలను మెరుగుపరిచేందుకు భారతీయ రైల్వే వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లను ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది. విజయవాడ డివిజన్‌లో దసరా నాటికి ఈ స్లీపర్ వెర్షన్ రైళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని రైల్వే అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.  
 
ఈ వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలను కలిగి ఉండి, ప్రయాణికులకు విమాన ప్రయాణంతో సమానమైన అనుభూతిని అందిస్తాయి. ప్రస్తుతం, వందే భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు విజయవాడ మీదుగా సికింద్రాబాద్, చెన్నై, విశాఖపట్నం నగరాలను అనుసంధానిస్తున్నాయి. 
 
వందే భారత్ స్లీపర్ రైళ్లు అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో రానున్నాయి. వీటిలో ప్రీమియం ఇంటీరియర్స్, ఎల్‌ఈడీ, లైటింగ్, శబ్దం చొరబడని, క్యాబిన్‌లు, వై-ఫై సదుపాయం, ఛార్జింగ్ పాయింట్లు, ఆటోమేటిక్ తలుపులతో కూడిన ఫస్ట్ ఏసీ, సెకండ్ ఏసీ, థర్డ్ ఏసీ కోచ్‌లు ఉంటాయి. 
 
ప్రయాణికుల భద్రతను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు అధునాతన భద్రతా వ్యవస్థలు, సెన్సార్లను కూడా వీటిలో ఏర్పాటు చేస్తారు. గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించేలా రూపొందించిన ఈ రైళ్లు 16 కోచ్‌లను కలిగి ఉండి, ప్రయాణికులకు వేగవంతమైన, సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందిస్తాయి. రాబోయే నెలల్లో ఈ ప్రాంతంలో ఈ సేవలను ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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