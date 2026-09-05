రెండు కార్ల మధ్య ఇరుక్కున్న స్కూటీ.. ఇద్దరు మైనర్లలో ఒకరు మృతి
కామారెడ్డిలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో, తాను ప్రయాణిస్తున్న స్కూటీ రెండు కార్ల మధ్య ఇరుక్కుపోవడంతో తొమ్మిదవ తరగతి విద్యార్థి ఒకరు మృతి చెందాడు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, హేమంత్, లోకేష్ అనే ఇద్దరు తొమ్మిదవ తరగతి విద్యార్థులు స్కూటీపై వెళ్తుండగా, అది రెండు కార్ల మధ్య చిక్కుకుపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో విద్యార్థులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
Kamareddy Scooty accident
హేమంత్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, తీవ్రంగా గాయపడిన లోకేష్ను చికిత్స కోసం ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ ఇద్దరు విద్యార్థులు మంచి స్నేహితులని, తొమ్మిదవ తరగతి చదువుతున్నారని సమాచారం. ఈ ఘటన వారి కుటుంబాలను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ప్రమాదానికి కారణమైన కార్లలో ఒకదానిని మైనర్ నడుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.